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奧運網球》納達爾攜手艾卡拉茲 夢幻男雙開紅盤

2024/07/29 05:30

納達爾在巴黎奧運網球男雙旗開得勝，朝金牌邁出第一步。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕傳奇名將納達爾與強勢後浪艾卡拉茲組成「夢幻男雙」，巴黎奧運網球旗開得勝！西班牙老少昨以7：6（7：4）、6：4扳倒阿根廷第6種子岡薩雷茲／摩爾泰尼，攜手安抵16強，也朝金牌邁出第一步。

蠻牛男單出擊

勝出將對決喬帥

左右開弓的納達爾／艾卡拉茲，共有大滿貫26冠，不但人氣極旺，本屆奧運在法網羅蘭加洛斯紅土歷史性合拍，更具老少傳承意義。西國雙星搶7先馳得盤，次盤又克服0：3落後，4：4拉鋸時關鍵破發，直落2開胡，也樂壞現場熱情球迷，頻頻歡呼「蠻牛」大名：「拉法！拉法！」慶賀勝利。

「毫無疑問，這對我是個難忘時刻。」曾破紀錄14度法網奪冠的納達爾，如今重返紅土成名地，很可能是38歲老將在五環殿堂的最後一舞，曾贏得2008年北京男單和2016年里約男雙共2面奧運金牌的他說：「身為團隊成員，我們會做出最合適安排，以爭取最佳機會為西班牙和自己帶回獎牌。」

年僅21歲的艾卡拉茲，無愧為「三巨頭」接班人，今夏橫掃法網紅土、溫網草地，大滿貫4冠到手，奧運處女秀男雙奏捷後，更盛讚身旁偶像有許多值得師法之處，「納達爾展現的能量，處理困難時刻的方式，都令人難以置信，我得向他好好學習。」男單首戰艾卡拉茲也以6：3、6：1輕取黎巴嫩哈比卜，安抵32強。

儘管日前驚傳右大腿受傷，納達爾男單首輪仍出擊，對決匈牙利福索維斯，若老經驗的「蠻牛」贏球，次輪就強碰塞爾維亞頭號種子喬科維奇，上演各界期待的第60回巔峰對決。

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