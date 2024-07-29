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中職》部長大巨蛋首轟 悍將橫掃雄鷹

2024/07/29 05:30

張育成（右）8下擊出在大巨蛋第1支全壘打，也是悍將隊史在大巨蛋首轟。（記者羅沛德攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕富邦悍將昨靠新洋投藍力先發7局無失分，加上張育成貢獻兩分砲在內的4分打點，最終以8：0大勝台鋼雄鷹，在大巨蛋3連戰橫掃對手，近7戰拿下6勝，加上另一地中信兄弟落敗，富邦以6成43勝率躍居下半季榜首，張育成也霸氣地說，「不然我回來幹嘛!」台鋼則在大巨蛋苦吞6連敗，勝率3成08暫居墊底。台鋼則在大巨蛋苦吞6連敗，勝率3成08暫居墊底。

台鋼二壘手吳念庭在4局下接球後暴傳二壘，抓雙殺不成反倒形成無人出局二、三壘有人，富邦接著敲6安灌進6分奠定勝基。吳念庭致命失誤成為勝負分水嶺，返台13場已出現5次失誤，8局下張育成開轟拉開比分，本季第3轟出爐，個人在大巨蛋首轟。

近7戰拿6勝

躍下半季榜首

昨張育成阿嬤再度到大巨蛋看球，他笑說，「其實經典賽我就在阿嬤面前開轟兩次，習慣了，希望阿嬤可以常來。」富邦總教練陳金鋒表示，張育成還在適應，守備沒話講，攻擊還在適應投手和比賽節奏，「我覺得OK啦，壓力不要太大，棒球是團隊運動，不是靠一個人在打。」

藍力來台初登板先發7局只被敲2安無失分拿下勝投和單場MVP，不過他只投73球就退場，鋒總解釋，藍力有一段時間沒比賽，先讓他休息，球隊在尋找左投手，藍力第1場表現確實不錯。

富邦在大巨蛋3連戰當主人，昨湧入1萬9384人，3場共5萬5452人進場，票房及商品收入逾5500萬，又橫掃台鋼，面子裡子雙贏。

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