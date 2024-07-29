中職》布雷克屠龍 台南跨季8連勝

布雷克交出7局失1分的優質先發，帶領獅隊擊敗龍隊。（統一球團提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕即便今年首次對上味全龍，布雷克仍展現對戰的壓倒性優勢，在陳傑憲、林安可都演出猛打賞的力挺下，交出7局失1分的優質先發，帶領統一獅以8：1拿下對味全6連勝，個人在台南是跨季8連勝。味全陷入3連敗，唯一收穫是終於得分了！

林安可連2場開砲

71分打點獨走

味全於4局上1出局後攻佔滿壘，雖靠陳品捷高飛犧牲打扳成1：1平手，連續未得分局數停在24局，但全場就只得這1分，4局下統一靠陳傑憲、林安可連續安打各有1分打點以3：1拿回領先，7局下趁味全換投王維中開局連續3個保送，由胡金龍代打建功再添2分擴大比數。

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味全8局下換投林凱威，才投10球就被許哲晏、陳傑憲相繼安打失1分，再投3球又被林安可轟出2分彈，讓統一把領先拉開到7分，他最近7次出賽投6.2局被敲16安含2轟，失13分都是責失。林安可連續2場開砲，以本季第15轟擺脫吉力吉撈．鞏冠獨居第2，打點71分繼續獨走。

布雷克連續2場交出優質先發，共投13局僅失1分，防禦率降至1.94僅次於隊友勝騎士的1.42，今年在台南5場先發全勝，前次在台南承擔敗投是去年7月15日，生涯對味全13勝3敗，在中職累計42勝近1/3取自味全。

本場另一亮點是今年選秀獲統一第6指名的35歲日籍投手高塩將樹，於9局上在中職初登板，投1局無失分。

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