晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

中職》布雷克屠龍 台南跨季8連勝

2024/07/29 05:30

布雷克交出7局失1分的優質先發，帶領獅隊擊敗龍隊。（統一球團提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕即便今年首次對上味全龍，布雷克仍展現對戰的壓倒性優勢，在陳傑憲、林安可都演出猛打賞的力挺下，交出7局失1分的優質先發，帶領統一獅以8：1拿下對味全6連勝，個人在台南是跨季8連勝。味全陷入3連敗，唯一收穫是終於得分了！

林安可連2場開砲

71分打點獨走

味全於4局上1出局後攻佔滿壘，雖靠陳品捷高飛犧牲打扳成1：1平手，連續未得分局數停在24局，但全場就只得這1分，4局下統一靠陳傑憲、林安可連續安打各有1分打點以3：1拿回領先，7局下趁味全換投王維中開局連續3個保送，由胡金龍代打建功再添2分擴大比數。

味全8局下換投林凱威，才投10球就被許哲晏、陳傑憲相繼安打失1分，再投3球又被林安可轟出2分彈，讓統一把領先拉開到7分，他最近7次出賽投6.2局被敲16安含2轟，失13分都是責失。林安可連續2場開砲，以本季第15轟擺脫吉力吉撈．鞏冠獨居第2，打點71分繼續獨走。

布雷克連續2場交出優質先發，共投13局僅失1分，防禦率降至1.94僅次於隊友勝騎士的1.42，今年在台南5場先發全勝，前次在台南承擔敗投是去年7月15日，生涯對味全13勝3敗，在中職累計42勝近1/3取自味全。

本場另一亮點是今年選秀獲統一第6指名的35歲日籍投手高塩將樹，於9局上在中職初登板，投1局無失分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。