中職》9局都演劇場 猿雙轟逆轉勝

林立（右）上演生涯第2次再見轟，助樂天桃猿5：4逆轉勝。 （記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕進入9局下還落後2分，樂天桃猿面對中信兄弟上演絕地大逆轉，先是首位打者林子偉陽春砲追回1分，接著林立上演生涯第2次再見轟，助隊5：4逆轉勝。

雙方你來我往，生涯首度扛開路先鋒的中信兄弟詹子賢昨單場3安猛打賞、3打點，9局上更是關鍵，在高宇杰敲出二壘打、岳政華擊出滾地球，林立試圖傳三壘卻發生失誤，詹子賢適時一擊帶2分打點。

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9局下，面對兄弟守護神吳俊偉，林子偉率先開轟，代打林智平敲安，宋嘉翔犧牲觸擊將代跑林政華送到三壘，林立一棒將比賽終結，也為上個半局的失誤將功折罪。吳俊偉在賽前本季還未挨轟，昨不到1局就挨2轟。

林立第2次再見轟

氣走兄弟

賽後談及9局上狀況，猿隊總教練古久保健二認為林立的判斷沒有問題，但反向傳球有一定難度。林立則說，當下對方無人出局，傳三壘有機會但沒傳準，自己也很自責，「撇開最後結果的話，那球其實很關鍵。」

林立坦言，再見轟並非原定目標，「只要打到外野就能追平，原本也不是追求全壘打，打向外野就是當下使命。對方連投一樣角度的球，可能也有點失投，造成更好結果。」林立還認為，林子偉開轟後，代打林智平敲安也很關鍵，林泓育則笑說：「這一場都靠姓林的。」

有趣的是，林子偉本季第2轟出爐，2轟都和張育成同日炸裂，賽後他笑稱巧合，談及狀況則說：「下半季告訴自己不要多想、放開一點，盡可能享受比賽跟過程。」

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