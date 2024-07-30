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奧運》8強戰只差3分 射箭男團無緣奪牌

2024/07/30 05:30

射箭男團在16強戰以6：0完封英國，表現出色。 （特派記者王元鴻攝）

無緣連2屆登奧運頒獎台

原先被看好有奪牌機會的射箭男團，在8強賽對上中國，3局總分輸給對手3分惜敗，無緣連2屆登上奧運頒獎台。 （特派記者王元鴻攝）

〔本報奧運採訪團／巴黎報導〕台灣隊昨在巴黎奧運射箭男子團體8強賽以1：5不敵中國隊，無緣連兩屆登上奧運頒獎台，只能在個人賽全力拚獎牌。

男團本屆由湯智鈞和兩名奧運菜鳥林子翔、戴宇軒聯手出擊，其中男團上屆奪銀時湯智鈞還是陣中最年輕，本屆他成為經驗最豐富的精神領袖，被教練劉展明賦予第一棒衝鋒的重要任務。

昨在首戰對決英國，湯智鈞就扮演穩定軍心的角色，6箭有4支10分箭，讓隊友能一路保持信心，最終以6：0完封英國。

16強戰完封英國 漂亮一仗

連兩屆奧運帶隊征戰的劉展明，前天女團賽還擔任台灣隊的靶前拔箭員，他不辭辛苦就是希望3位男選手有足夠時間了解場地，並在決賽舞台感受氛圍，果然幫助3人在對英國之戰有穩定表現。

8強戰迎戰中國隊，台灣首局合力射下56分，原本以為有機會先馳得點，沒想到中國也連中3支10分箭，和台灣隊不分軒輊，各拿1分。

第2局風勢改變，台灣隊未能及時調整，6箭有3支8分箭，以52：53讓出；第3局又出現致命8分箭，以54：56落敗。

擔任最後一棒的林子翔一肩扛下敗戰責任，他表示，下午的風 向、風勢完全不一樣，「賽前我在公開練習場地的風向又和比賽場地完全不同，我可能有點被騙了，只能說自己還是太菜了。」

劉展明坦言，前兩局該拿下卻未能拿下錯失先機，盼子弟兵能重新振作，在個人賽放手一搏，勇敢面對。

湯智鈞指出，各國選手都在進步，自己也要設法再突破，希望之後能討回顏面。他上屆東奧個人賽獲得第4名，雖和獎牌失之交臂，仍締造隊史最佳成績，本屆盼能更上一層樓。

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