不敵金牌劍客 陳弈通止步32強

男子擊劍選手陳弈通雖止步32強，但仍追平隊史最佳成績。 （奧會提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕21歲的台灣好手陳弈通昨在巴黎奧運男子擊劍鈍劍項目初登場就開紅盤，雖然最後止步32強，仍追平台灣擊劍在奧運的最佳成績。

仍追平隊史最佳紀錄

世界排名59的陳弈通今年在亞洲及大洋洲區資格賽奪冠，搶下外卡資格，成為繼1988年漢城奧運鄭明祥、王三財後，台灣相隔36年再度進軍奧運的男子擊劍選手，值得一提的是，王三財正是陳弈通的教練，頗具傳承意味。

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擊劍個人賽共有3局，每局3分鐘，率先得15分或時間結束時得分較高者獲勝，陳弈通昨64強對上世界排名195的黎巴嫩選手瓦金，首局以12：12與對手平分秋色。第二回合開始後攻勢猛烈，最後以漂亮的撥擋反擊拿下勝利，奧運處女秀就告捷。

陳弈通32強遭遇第4度參加奧運的法國第5種子勒福，也是上屆東京奧運男團金牌得主，陳弈通開賽後無懼地主觀眾一面倒為對手加油，取得3：1領先，隨後兩人陷入激戰，陳弈通在第2回合12：12平手時連丟3分，遺憾敗陣。

台灣歷屆最佳成績是2012年倫敦奧運徐若庭在女子個人銳劍的32強，陳弈通追平隊史紀錄，也寫下男子擊劍新頁。

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