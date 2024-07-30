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奧運》「贏了就忘掉」陳念琴拳力進擊16強

2024/07/30 05:30

陳念琴（右）出戰拳擊女子66公斤級賽事，順利闖關晉級16強。（特派記者王元鴻攝）

〔特派記者王元鴻／巴黎報導〕帶著無比信心出征的「抗癌鬥士」陳念琴，在巴黎奧運拳擊女子66公斤級初登場沉穩出擊，從第2回合開始掌握進攻節奏，以4：1輕取多明尼加好手賀南德茲挺進16強。

吳詩儀（右）因對手藥檢未過，直接晉級8強。 （資料照）

面對賀南德茲，陳念琴首回合先試探對手實力，從防守中找空檔出擊，獲得較多裁判青睞，首回合3：2領先。第2回合陳念琴開始輸出重拳，明顯掌控節奏，第2回合打完已見勝負。最後5名裁判都認定陳念琴具絕對優勢，經加總後以總分4：1輕鬆勝出。

裁判高舉陳念琴獲勝，她在鏡頭前做出招牌的揮拳慶祝動作，贏得全場喝彩，她下一輪將遭遇巴西女將桑托斯。陳念琴說，「一開始就是穩定的發揮，然後忘掉這場比賽，接下來的比賽會越來越難，就是全力準備，一場一場來，不要想太多。」

陳念琴表示，第一場就是「穩定輸出」，拳擊賽體力流失很大，每場比賽發揮完就回去好好休息養精蓄銳，因為每場的專注度都要非常高，就把訓練的成果展現出來。

至於下一輪對手，陳念琴還沒有看過，「可能每個人的習慣不同，跟教練一起看對手的影片後，還是依照自己的技術去發揮，希望越來越好，在訓練上已做好充足準備，站上擂台自然就信心十足。」

對手藥檢未過

吳詩儀再一勝就奪牌

此外，上屆東京奧運在16強止步的吳詩儀，昨晚原訂在女子60公斤級16強賽出戰奈及利亞選手奧貢塞米洛蕾，但因對手未通過藥檢且未過磅，吳詩儀確定晉級8強，距離獎牌只差1勝。

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