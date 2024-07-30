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花都狂想曲》從谷底翻起 唐嘉鴻要當台灣戰將

2024/07/30 05:30

唐嘉鴻將在8/5決賽全力搶金。（資料照）

「親愛的台灣，我們帶著榮耀回來了!」6年過去，還記得唐嘉鴻在2018年亞運慶功宴上感動人心的致詞嗎？

阿基里斯腱斷裂

超強意志力復出

「亞洲貓王」唐嘉鴻在雅加達亞運贏得單槓金牌，上屆東京奧運全能獲得第7名，雖創下歷史最佳成績，只可惜拿手的單槓未能闖進決賽，且在2023年2月左腳阿基里斯腱斷裂，體操生涯從高點墜落，遭逢嚴重打擊，被迫放棄世界盃、杭州亞運、世錦賽，巴黎奧運幾乎絕望。

但生性樂觀的唐嘉鴻沒有放棄，只花了幾個月復健就奇蹟般重新回到槓上，年底在最後爭取奧運門票的世界盃重返世界舞台的峰頂，而後不斷苦練，連春節過年都沒有回家，2月以來參加8場國際賽、5次移地訓練，把高難度套路練成本能反應，展現超強意志力，如同教練翁士航所言，在奧運層級裁判的評分，應該是有可信度的實力肯定。

回到2018年唐嘉鴻那場演說：「一直以來我們面對著外界的攻擊及打壓，台灣人民從來沒有退縮過，並在亞運會上證明了我們的強韌。身為台灣人，我們再次用行動告訴世界，作為一群熱愛體育運動的自由人，我們有堅定的信念，去捍衛民主自由底下所必須承受的壓力與挑戰。」帶著濃厚國家意識和對故鄉的感情，唐嘉鴻說，內容是和教練討論出來內心真正的感受。

翁士航：選手不是偶像而是戰將

翁士航回憶過往：「我認為選手不是偶像而是戰將，更該成為運動與教育的專家，離開家代表自己家庭，離開學校代表自己學校，離開國家代表自己國家，運動員背負的責任自己要有認知，凱旋後更需要清楚的傳達給國人們我們勝利的喜悅，畢竟體育即國力。」

末了再引用唐嘉鴻語錄：「這段旅程，我們每個人都參與其中，所有台灣運動員將會持續的用心感謝，勇敢承擔，展現挑戰世界的決心，絕不退縮，因為我們是台灣的驕傲！」唐嘉鴻的霸氣與信心，字字句句，即將兌現在巴黎奧運頒獎台上，讓國人再聽一場奧運等級的世紀演說，以「世界貓王」的角色！（特派記者王元鴻）

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