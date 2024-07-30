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奧運羽球》死亡小組突圍 麟洋配2連勝

2024/07/30 05:30

周天成擊敗墨西哥對手晉級。（中央社）

〔本報奧運採訪團／巴黎報導〕尋求衛冕的李洋／王齊麟，昨在巴黎奧運羽球男雙小組賽以21：15、19：21、21：15力退世界排名第2的丹麥組合阿斯特魯普／拉斯姆森，在「死亡小組」D組收下2連勝，晉級8強機會大增。

李洋／王齊麟力退世界第2的丹麥組合，晉級8強機會大增。（路透）

對戰世錦賽銀牌

決勝局穩住陣腳

由於世界羽聯搞烏龍，漏算法國組合柯維／拉巴爾積分，最後他們上訴成功取得參賽資格，本屆男雙變成17組。李洋／王齊麟被分到D組，小組賽得多打1場。

世界排名11的李洋／王齊麟首役打敗2021年世錦賽金牌日本保木卓朗／小林優吾，昨對上去年世錦賽銀牌阿斯特魯普／拉斯姆森，麟洋配首局打得很順手，但次局因對手改變發球節奏，自亂陣腳，還好決勝局找到解方，順利拿下勝利。

生命鬥士對決

小天 勝出觀眾鼓掌

李洋／王齊麟在東京奧運奪金後，狀態起伏很大，如今回到奧運再度打出氣勢，連續擊敗強敵，堪稱有「大賽命」。雖然暫居分組第1，但李洋絲毫不敢大意，因為在尚未確定晉級之前都還有變數。

麟洋配今天將對上實力較弱的美國邱愷翔／尤安，非勝不可，31日則碰上世界排名第9的中國歐烜屹／劉雨辰。

混雙方面，葉宏蔚／李佳馨昨以14：21、13：21不敵上屆銅牌日本渡邊勇大／東野有紗，2連敗遭淘汰，奧運初體驗畫下句點。

男單賽事，台灣一哥周天成去年罹癌，還好及時發現進行治療，健康迎來生涯三次奧運，昨他在小組賽首戰以21：17、21：13擊退墨西哥選手加里多，比賽結束後球迷都起立鼓掌，向同樣是生命鬥士的加里多致意，他在2015年因橫紋肌溶解症差點喪生，加上近年來歷經8次膝蓋手術仍堅持到底並打進奧運，奮戰精神令人動容。

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