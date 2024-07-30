晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

奧運桌球》混雙無緣奪牌 林昀儒單打晉級

2024/07/30 05:30

林昀儒╱陳思羽昨混雙落敗。（特派記者陳志曲攝）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第7的林昀儒╱陳思羽，昨天凌晨在巴黎奧運桌球混雙8強賽，在局數2：1領先下連丟3局，遭世界排名第一的中國組合王楚欽/孫穎莎逆轉，無緣爭奪獎牌。

林昀儒快速調整心情，在男單首輪勝出，晉級32強。（歐新社）

男單下輪對手

小林交手全勝

林昀儒收拾落敗的心情，在短暫休息後隨即提拍再上，在男單首輪以4：1擊退世界排名75的波多黎各選手阿法納多爾，連續兩屆挺進32強，下一輪將對決世界排名68的克羅埃西亞老將賈西納，雙方過去交手6次小林還沒輸過，不過，最近一次在去年WTT阿拉木圖挑戰賽，小林激戰5局才以3：2逆轉勝。

林昀儒/陳思羽過去三度遭遇王楚欽/孫穎莎，雖然都吞下敗仗，但每次都帶給對手極大的威脅，昨天甚至取得局數2：1領先。林昀儒表示：「還是有點可惜吧！第2、4局都還有領先，可是沒有拿下來。」

混雙遭逆轉

陳思羽︰對手強大

陳思羽則認為對方實力確實很強大，基本上很難撼動，「對手臨場反應還是比我們好，我們一領先被對手咬住，處理球就會有些失誤，但他們就做得比我們好，幾次失誤後很快就調整到位。」

女單方面，首度在奧運亮相的22歲新秀簡彤娟，首戰以0：4不敵世界排名61的香港好手朱成竹，無緣晉級32強。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。