奧運桌球》混雙無緣奪牌 林昀儒單打晉級

林昀儒╱陳思羽昨混雙落敗。（特派記者陳志曲攝）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第7的林昀儒╱陳思羽，昨天凌晨在巴黎奧運桌球混雙8強賽，在局數2：1領先下連丟3局，遭世界排名第一的中國組合王楚欽/孫穎莎逆轉，無緣爭奪獎牌。

林昀儒快速調整心情，在男單首輪勝出，晉級32強。（歐新社）

男單下輪對手

小林交手全勝

林昀儒收拾落敗的心情，在短暫休息後隨即提拍再上，在男單首輪以4：1擊退世界排名75的波多黎各選手阿法納多爾，連續兩屆挺進32強，下一輪將對決世界排名68的克羅埃西亞老將賈西納，雙方過去交手6次小林還沒輸過，不過，最近一次在去年WTT阿拉木圖挑戰賽，小林激戰5局才以3：2逆轉勝。

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林昀儒/陳思羽過去三度遭遇王楚欽/孫穎莎，雖然都吞下敗仗，但每次都帶給對手極大的威脅，昨天甚至取得局數2：1領先。林昀儒表示：「還是有點可惜吧！第2、4局都還有領先，可是沒有拿下來。」

混雙遭逆轉

陳思羽︰對手強大

陳思羽則認為對方實力確實很強大，基本上很難撼動，「對手臨場反應還是比我們好，我們一領先被對手咬住，處理球就會有些失誤，但他們就做得比我們好，幾次失誤後很快就調整到位。」

女單方面，首度在奧運亮相的22歲新秀簡彤娟，首戰以0：4不敵世界排名61的香港好手朱成竹，無緣晉級32強。

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