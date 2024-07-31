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奧運》林昀儒巴黎不沉默 3傑同進16強

2024/07/31 05:30

林昀儒直落四快拍擊落對手，連兩屆順利挺進16強。（歐新社）

〔特派記者王元鴻／巴黎報導〕巴黎奧運桌球個人賽，台灣好手昨都傳回捷報，一哥「沉默殺手」林昀儒、19歲小將高承睿和女將鄭怡靜皆順利解決對手，聯手晉級16強。

鄭怡靜鏖戰59分鐘，成為6局大戰贏家。 （特派記者王元鴻攝）

扛住6局高壓

台灣代表團最年輕國手高承睿，首度參加奧運就連闖兩關。（特派記者王元鴻攝）

鄭怡靜強勢殺出

世界排名第8的林昀儒首輪以4：1擊退世界排名75的波多黎各選手阿法納多爾，昨雖遭到世界排名68的克羅埃西亞38歲老將賈西納的強力挑戰，小林還是穩住陣腳，最終以11：4、11：9、11：9、11：6，直落四告捷，也收下生涯對戰的7連勝，連兩屆挺進16強。

林昀儒16強對手將是斯洛維尼亞約基奇、英國皮契福德之間贏家，其中小林上屆東京奧運8強就是戰勝約基奇，躋身4強。

女單方面，鄭怡靜對羅馬尼亞左手拍薩瑪拉，費了一番手腳才以11：3、9：11、11：8、11：9、5：11、15：13拿下晉級，鄭怡靜表示原本預測對手會積極搏殺，有針對這一點去應對，不過薩瑪拉對反手位的保護做得很好，回球都打到自己不舒服的位置，還好堅持到最後不放棄，終於奪勝。下一戰對波蘭的巴約兒，晉級8強機會濃。

其中第六局最扣人心弦，鄭怡靜以4：1開局，對方暫停後反超前成7：6，換鄭怡靜叫暫停，之後利用大角度回球追成9：9，不過10：10時雖靠對方失誤取得賽末點，卻也未能拿下，由於比賽現場還有法國男單好手的比賽，地主觀眾加油聲震耳欲聾，情勢更加緊繃，經驗豐富的鄭怡靜提醒自己不要受影響，展現強大抗壓力，最終苦戰到13：13後連拿2分，才以15：13艱苦獲勝。

最嫩高承睿

挺過第3局亂流

19歲小將高承睿同樣面對來自羅馬尼亞同齡的伊歐內斯庫，過去曾對戰4次，高承睿表示，有注意到對手前一輪從0比3絕地大反攻，氣勢上佔上風，不過高承睿在技術和戰術上的發揮表現出色，終場以13：11、11：5、8：11、11：6、11：7擊敗對手。

高承睿表示，對伊歐內斯庫的比賽，自己覺得前三板發揮得最好，是能夠壓制對手的關鍵，只是第三局8：4領先時，連丟7分遭到逆轉，嚇出一身冷汗，所幸接下來2局經教練莊智淵提醒後，節奏穩定下來，再以11：6、11：7拿下，下一輪將對戰王楚欽與瑞典莫雷加德的贏家。

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