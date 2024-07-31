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奧運》黃筱雯被踩走勝利 地主觀眾錯愕

2024/07/31 05:30

黃筱雯（右）賽後向裁判抗議自己是被對手絆倒。（巴黎奧運採訪團攝）

最後12秒被絆倒讀秒

黃筱雯提前在16強賽出局，淚灑拳擊擂台。（巴黎奧運採訪團攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕拳擊女將黃筱雯昨在巴黎奧運女子54公斤級16強戰，第3回合被對手踩腳後跌倒被讀秒，最後也因這關鍵判決以1：4惜敗保加利亞頭號種子佩特羅娃，無緣挑戰獎牌。

26歲的黃筱雯在上屆東京奧運奪下女子51公斤級銅牌，也是我國史上首面奧運拳擊獎牌，即便一路跌跌撞撞才拿到奧運資格，仍被外媒視為奪金熱門。

黃筱雯闖過首關後，昨強碰兩屆歐錦賽金牌佩特羅娃，展現競爭力，僅在首回合居下風。第2、3回合她的攻勢積極，把對手打到頻頻閃躲，連護齒套都被打掉，只可惜最後12秒時，被對手踩到右腳後跌倒，裁判卻認定是被擊倒而讀秒，但事實上，那一拳並沒揮到。

「她踩到我，裁判還跟我說OK，但都讀秒了，印象分數也被別人抓去了。」黃筱雯談起這判決有些氣憤，並哽咽地說：「跟她沒有差很多，應該可以贏，可能我沒那麼強勢，下次碰到這樣的對手要更自信一點。」

吳詩儀今晚拚獎牌

教練劉宗泰給予愛徒肯定，「這場都有按照我們的戰術戰略，第2回合扳平應該非常有機會，只是最後沒有把握很精準。」針對爭議判決，劉宗泰表示，因拳擊無法提出抗議，但連地主觀眾都認為是黃筱雯勝出，只能說很可惜，沒能再為國家隊拿下獎牌。

另一台將吳詩儀原本要在16強碰上奈及利亞的奧根塞米洛蕾，但她因使用禁藥無法參賽，吳詩儀兵不血刃闖進8強，今將對決厄瓜多好手帕拉西奧斯。

「拳擊天后」林郁婷這次榮膺頭號種子，首輪輪空，預計16強戰才會登場。不過，林郁婷再度因性別議題遭到質疑參賽資格，對此，國際奧會（IOC）透過聲明指出，所有能參加2024年巴黎奧運拳擊項目選手均遵守比賽的資格和參賽規定，以及所有醫療規定。

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