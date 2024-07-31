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奧運》賴主恩毫不保留 五五波大戰落敗

2024/07/31 05:30

賴主恩（右）以些微差距落敗，無緣8強。（巴黎奧運採訪團攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕台灣拳擊好手賴主恩昨在巴黎奧運男子63.5公斤級16強戰，以2：3不敵哈薩克好手穆罕默德薩貝爾，無緣8強。

28歲的賴主恩曾於2016年登上奧運舞台，但當時一戰出局，令他深受打擊，陷入低潮，不只缺席訓練還抽菸、喝酒，也錯過上屆東京奧運。

不過，賴主恩受到「柔道男神」楊勇緯在國際賽場上好表現的激勵，決定重新振作，並於去年杭州亞運奪下銀牌，一舉拿下奧運資格，他也希望自己的故事能鼓勵身處低潮的人。

賴主恩昨和穆罕默德薩貝爾一路激戰，最後以些微差距敗陣，他自認，已盡全力且也為了這次奧運全心全意做準備，可惜沒完成奪牌目標仍有憾。

回首當初低潮的日子，賴主恩有些感慨：「中間自己低潮很久，有時也覺得很可惜，如果有持續努力，我是否會變得更好？但這是當時的選擇，現在也不能說什麼。」

看著賴主恩相隔8年再戰奧運，教練羅尚策認為，賴主恩成熟很多，「8年前他就是很狂的孩子，技戰術沒這麼全面，但現在組織進攻等都很明確。」他也直言，能在這樣的大場面打成五五波，僅以些微差距落敗，已很不簡單，「他是我的榮耀。」

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