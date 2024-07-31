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花都狂想曲》無比巨大的一分

2024/07/31 05:30

南韓射箭隊表現宛若機器般精準，包辦男子、女子團體賽金牌。（資料照）

台灣參加巴黎奧運射箭團體賽，在男子、女子團體賽的關鍵時刻，屢屢出現「就差一分」未能取勝，令人懊惱扼腕的狀況「只要不要低於7分就贏了！」這時候就來6分箭，但這不能苛責選手，差那一分的箭面臨複雜的情境，定生死的一箭，絕對沒有想像中簡單，這一分，就是和世界頂尖的距離，差距不在手上，在腦中不斷亂竄的動念。

男子射箭團體賽地主法國隊一路打進金牌戰，對手正是屹立世界之巔的南韓隊，這一場驚心動魄的金牌決戰，佔有地主優勢的法國隊，全場表現近乎完美，18支箭有半數正中靶心的10分，另外一半沒有1支箭落在9分的圓心外，這樣的成績，只有首局和南韓隊打平。其中第二局射58分，還是輸南韓隊1分。

法國隊這樣的表現，卻完全沒有機會延長戰線，3局就結束比賽，因為在18支箭中，南韓隊射了14支10分箭，後2局都只差1分就滿分，不留任何活路，這場高水準的比賽，在奧運史上相當罕見，法國隊也是差那麼一分，局面就完全不一樣了。

射箭這項古老的競技運動，南韓執世界之牛耳是不爭的事實，在國際比賽場上，許多國家隊教練都來自南韓，南韓射箭除了訓練方式專業的獨到之處，運動人口也多，選手的質與量平均水準都遠超過其他國家，而且訓練方法還不斷尋求精進之道，運用科技輔助把人訓練成機器般精準，相對阻絕複雜環境的影響，成果就是在場上那1分的差距，創造金牌巨大的1分。

台灣的射箭運動也持續在精進中，選手站在奧運舞台上都展現十足自信，氣度非凡令人激賞，國內創辦射箭企業聯賽，為冷門的射箭運動打開一個出口，讓這個運動項目的優秀選手能夠延續運動生涯，許多企業願意提供資源共襄盛舉，政府提供企業租稅優惠，各方面都往好的方向走，台灣的過去也都曾創造佳績，證明努力的成果，只不過穩定性差，如何越過那一分巨大高牆，還有很大努力空間。

（特派記者王元鴻）

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