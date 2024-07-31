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奧運》麟洋配3連勝哼歌 小戴今拚晉8強

2024/07/31 05:30

戴資穎今第36次對決依瑟儂，若獲勝將挺進女單8強。（資料照）

〔本報奧運採訪團／巴黎報導〕尋求衛冕的「麟洋配」李洋／王齊麟昨在巴黎奧運男雙小組賽，以21：12、21：13打敗美國組合邱愷翔／尤安，在「死亡之組」D組獲得3連勝，前進8強的機會濃厚。

李洋／王齊麟（左）在羽球男雙賽事拿下3連勝。（特派記者王元鴻攝）

王齊麟：還好李洋神救援

世界排名45的邱愷翔／尤安曾到台灣跟著王齊麟所屬的土銀球隊訓練，兩人雖然實力跟世界一流組合有差距，但也不是好對付的軟腳蝦，若有個不慎還是可能輸球。王齊麟坦言，自己打起來莫名緊張，對手又打得很有侵略性，「我發揮比較不好，還好有李洋神救援！」

賽前嘆籤運硬 賽後烙英文

因世界羽聯（BWF）漏算法國地主柯維／拉巴爾積分，本屆破天荒有17組男雙參賽。結果，李洋／王齊麟落入死亡之組，還多打1場小組賽，如今就算手握3連勝，也還沒確定能否晉級8強。王齊麟之前抽籤出爐時，恢復理智回應記者「既來之則安之！」，但李洋爆料，王齊麟看見抽籤結果還衝出去大罵，整棟樓都聽到了！

李洋自評晉級機率至少80％，他們接受外媒採訪還能烙英語，最後啍著歌離開。李洋透露，開始有享受比賽的感覺；王齊麟表示，前2場非常享受比賽，尤其對丹麥那場比賽高張力的對抗，最後贏下來感覺真爽。

小戴今尬依瑟儂 贏球就晉8強

女單方面，台灣一姊戴資穎休兵兩天，今日上陣和「宿敵」泰國依瑟儂展開第36次對決，小戴過去對戰取得20勝15敗，但這次交手只有贏球才能晉級8強。依瑟儂昨以21：8、21：8輕取比利時譚蓮妮，整體發揮出色，戴資穎強調對戰勁敵就是減少失誤，盡力打出自己想要的節奏。至於男單周天成將對陣香港李卓耀，小天必須贏球才能在分組出線。

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