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奧運》驚天逆轉中國 日體操男團奪金

2024/07/31 05:30

日本體操男團堅持到最後關頭，大逆轉擊敗中國奪金。（路透）

〔記者徐正揚／綜合報導〕巴黎奧運體操男子團體決賽幾乎把去年世錦賽的劇情複製貼上，日本再次靠中國於最後1項單槓發生2次掉槓的嚴重失誤，以259.594分逆轉擊敗中國的259.062分，繼2016年里約奧運後再次奪金，美國以257.793分獲得銅牌。

教練發文感謝灌籃高手作者

體操男團在地板、鞍馬、吊環、跳馬、雙槓、單槓共6項各派3名選手出賽，以總得分決定名次，日本比完前5項總分216.029分落後中國3.267分，奪牌情勢看似底定，最後的單槓卻出現驚天翻盤，中國蘇煒德2次掉槓只拿11.600分，日本靠杉野正堯、岡慎之助、橋本大輝都有出色發揮逆轉奪金。

知名漫畫《灌籃高手》作者井上雄彥曾送親筆畫作給日本體操隊，除了有櫻木花道、宮城良田、安西教練等人物插圖，還寫上經典名句「現在放棄的話，比賽就結束了」與「加油！日本代表」，日本隊教練水鳥壽思賽後於社群媒體發文感謝井上：「我們直到最後都沒有放棄！相信只要不放棄，繼續堅持下去，機會就會到來！非常感謝！」

中國選手掉槓 遭小粉紅出征

蘇煒德於去年6月亞錦賽就掉槓2次，4個月後在世錦賽男團決賽單槓項目又掉槓2次，致使日本逆轉中國奪金，本屆遞補於訓練時受傷的孫煒進入男團名單，卻在相同項目發生相同失誤讓中國繼世錦賽再失金牌，賽後雖以「對不起我的隊友大哥們」哽咽道歉，微博帳號仍被灌爆並已關閉留言功能。

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