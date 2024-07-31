味全再見暴投 延長PK戰遭鷹啄

賴鴻誠守住10局上無失分，加上味全10局下再見暴投，台鋼以1分險勝。 （台鋼雄鷹提供）

台鋼止連敗 隊史花蓮首勝

〔記者吳清正／綜合報導〕花蓮球場本季首戰就打成延長賽PK戰，台鋼雄鷹賴鴻誠守住10局上無失分，10局下味全發生再見暴投，台鋼2：1險勝，贏得隊史花蓮首戰勝利，終止3連敗，並把味全打成4連敗，兩隊下半季戰績並列第5。

味全為求止敗，推王牌徐若熙先發，投6局用83球被敲5安掉1分，但隊友打擊無法連貫搶分，最終他無關勝負退場。味全這4敗共只拿2分，連昨役延長賽大好搶分機會，都無法突破僵局，嚴重貧打。

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10局上賴鴻誠攔下首名打者張政禹的強勁反彈球，將來不及回二壘的劉時豪觸殺出局，雖然被郭天信擊出安打，味全1出局攻佔二、三壘，賴鴻誠讓陳品捷打成三壘滾地球，三壘手杜家明傳捕手張肇元，將張政禹觸殺出局，再讓李凱威打成高飛球結束攻勢。

10局下味全起用終結者陳冠偉，先投出故意四壞球將壘包塞滿，杜家明觸擊造成陳冠偉暴傳一壘，台鋼無人出局攻佔滿壘，陳冠偉再投出暴投而結束比賽。

第1局台鋼前兩棒曾子祐和陳文杰連續安打攻佔一、三壘，王柏融高飛犧牲打先馳得點，台鋼1：0領先。

第6局台鋼先發投手後勁連投2次四壞球，台鋼起用施子謙中繼，2出局後郭嚴文適時安打追平比數，形成1：1，一路僵持打進延長賽。

昨晚在洲際球場進行的統一獅、中信兄弟之戰，1局上統一邱智呈、陳傑憲連續安打後下起大雨，等待1個多小時仍被迫延賽，補賽將從頭打起。

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