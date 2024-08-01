晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

奧運》小戴忍痛戰到盡頭 眼淚逼哭所有人

2024/08/01 05:30

戴資穎完成奧運賽場最後一舞，含淚向觀眾道別。
（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕台灣羽球一姐戴資穎昨在巴黎奧運小組賽最後一戰，以19：21、15：21不敵亦敵亦友的泰國好手依瑟儂，無緣晉級8強，奧運最後一舞留下遺憾。

奧運最後一舞 膝傷拖垮戰力

30歲的戴資穎叱吒羽壇多年，曾盤踞世界球后寶座累計長達214週，締造世界羽聯（BWF）女單史上最長紀錄，生涯累積無數冠軍榮耀，堪稱最傳奇的女單球員之一。

戴資穎去年就已預告巴黎奧運後將退役，無奈她在今年遭遇膝蓋傷勢，自5月湯優盃後就未曾出賽，復出首戰就是奧運舞台，並在小組賽首戰以直落二力退比利時好手譚蓮妮。

戴資穎飛撲救球手肘見血，在場邊接受治療。（特派記者陳志曲攝）

戴資穎這次奧運雙腳都帶著護膝上陣，傷勢不太樂觀，昨天第一局最後1分還因為兩度撲倒在地救球擦傷右手肘，表情相當痛苦，但她仍兌現賽前對球迷的承諾，奮戰到最後一刻。小戴完成奧運場上最後一舞，離場時情緒潰堤，含淚向觀眾道別，混合採訪區的許多台灣媒體也忍不住跟著落淚。

戴資穎坦言，一切都在預料之中，畢竟時間不足以讓傷勢復原，能站上場比賽已很開心，這一戰已算是這幾個月來比較好的情況，「這陣子我的情緒其實沒有很好，但大家都比我還正面，覺得大家沒有放棄我，我怎麼可以放棄我自己。」

依瑟儂（左）賽後擁抱好友戴資穎。（特派記者陳志曲攝）

與依瑟儂相擁 獻上奪冠祝福

與相知相惜的好友依瑟儂一起完成這場比賽，賽後兩人緊緊相擁都紅了眼眶，令人動容，戴資穎透露，賽前依瑟儂已知道她的傷勢狀況，「最後她跟我說，這樣情況下打敗我，她很難過，但我希望她能走到最後，拿下冠軍。」

周天成順利挺進16強。（特派記者陳志曲攝）

周天成晉級16強

台灣一哥周天成過去兩度在奧運出賽皆於8強止步，今年在花都力求突破，昨他在小組賽最後一戰以21：18、21：13輕取香港好手李卓耀，順利從小組賽出線，挺進16強。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。