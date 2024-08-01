奧運》小戴忍痛戰到盡頭 眼淚逼哭所有人

戴資穎完成奧運賽場最後一舞，含淚向觀眾道別。

（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕台灣羽球一姐戴資穎昨在巴黎奧運小組賽最後一戰，以19：21、15：21不敵亦敵亦友的泰國好手依瑟儂，無緣晉級8強，奧運最後一舞留下遺憾。

奧運最後一舞 膝傷拖垮戰力

30歲的戴資穎叱吒羽壇多年，曾盤踞世界球后寶座累計長達214週，締造世界羽聯（BWF）女單史上最長紀錄，生涯累積無數冠軍榮耀，堪稱最傳奇的女單球員之一。

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戴資穎去年就已預告巴黎奧運後將退役，無奈她在今年遭遇膝蓋傷勢，自5月湯優盃後就未曾出賽，復出首戰就是奧運舞台，並在小組賽首戰以直落二力退比利時好手譚蓮妮。

戴資穎飛撲救球手肘見血，在場邊接受治療。（特派記者陳志曲攝）

戴資穎這次奧運雙腳都帶著護膝上陣，傷勢不太樂觀，昨天第一局最後1分還因為兩度撲倒在地救球擦傷右手肘，表情相當痛苦，但她仍兌現賽前對球迷的承諾，奮戰到最後一刻。小戴完成奧運場上最後一舞，離場時情緒潰堤，含淚向觀眾道別，混合採訪區的許多台灣媒體也忍不住跟著落淚。

戴資穎坦言，一切都在預料之中，畢竟時間不足以讓傷勢復原，能站上場比賽已很開心，這一戰已算是這幾個月來比較好的情況，「這陣子我的情緒其實沒有很好，但大家都比我還正面，覺得大家沒有放棄我，我怎麼可以放棄我自己。」

依瑟儂（左）賽後擁抱好友戴資穎。（特派記者陳志曲攝）

與依瑟儂相擁 獻上奪冠祝福

與相知相惜的好友依瑟儂一起完成這場比賽，賽後兩人緊緊相擁都紅了眼眶，令人動容，戴資穎透露，賽前依瑟儂已知道她的傷勢狀況，「最後她跟我說，這樣情況下打敗我，她很難過，但我希望她能走到最後，拿下冠軍。」

周天成順利挺進16強。（特派記者陳志曲攝）

周天成晉級16強

台灣一哥周天成過去兩度在奧運出賽皆於8強止步，今年在花都力求突破，昨他在小組賽最後一戰以21：18、21：13輕取香港好手李卓耀，順利從小組賽出線，挺進16強。

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