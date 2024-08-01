奧運》台灣音浪太強 麟洋配逆轉中國進8強

台灣黃金男雙李洋（右）與王齊麟（左）４連勝晉級8強。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕黃金男雙李洋／王齊麟昨在巴黎奧運小組賽最後一戰，獲得滿場觀眾支持，在大家高喊「台灣」助威下，以17：21、21：17、24：22逆轉中國歐烜屹／劉雨辰，以4連勝、分組第1，從「死亡之組」脫穎而出，晉級8強。8強賽對手是世界排名23的泰國組合蘇博／吉丁努彭，雙方過去在國際賽5度碰頭，麟洋配5戰全勝，都是直落二勝出。

4連勝昂首晉級

李洋／王齊麟今年將挑戰衛冕，但世界羽聯（BWF）計算積分出包，導致這次奧運男雙破天荒有17組人馬參戰，而麟洋配運氣也不理想，剛好落入有5組人馬的組別，等於小組賽要多打一場。

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不過，麟洋配展現「大賽型選手」的實力，小組賽連斬日本小林優吾／保木卓朗、世界第2的丹麥組合阿斯特魯普／拉斯姆森，前天再勝美國邱愷翔／尤安，收下3連勝。

昨在關鍵晉級戰，面對中國組合，麟洋配激戰到第3局逆轉，全場觀眾也為麟洋配加油，成為另類主場。王齊麟坦言，首局太緊張，發揮不太理想，他自嘲，「一些身體控制、發接發失誤都變回正常的王齊麟，打得很綁手綁腳，還好李洋一直給我鼓勵。」

即便拿下3連勝，但戰況詭譎，還無法斷定能夠晉級，李洋坦言，他甚至連最壞的情況、3連勝被淘汰都已預想好，但全力一搏是兩人的目標，「假設我們真的很不幸沒有晉級，我也希望把我們拚搏的態度展現在球場上，而不是在奧運的最後一場球畏畏縮縮，要把態度拿出來。」

麟洋配坦言，從最初的「死亡之組」到最後4連勝晉級，確實從未想過這樣的狀況，「其實非常接近，就算是打美國，我們都做非常艱難的準備，要去衝擊對手，真的一點都不輕鬆。」

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