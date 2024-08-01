奧運》吳詩儀拳進4強 台灣第一牌出爐

吳詩儀（右）確定成為台灣第2位拿下奧運獎牌的拳擊女將。（特派記者王元鴻攝）

〔本報奧運採訪團／巴黎報導〕台灣代表團在巴黎奧運的首面獎牌終於出爐！二度登上五環殿堂的吳詩儀，昨晚在女子拳擊60公斤級8強賽以4：1擊敗厄瓜多選手帕拉修絲，勇闖4強，確定至少銅牌入袋，也成為台灣第2位拿下奧運獎牌的拳擊女將。

吳詩儀（右）在女子拳擊60公斤級勇闖4強，確定至少銅牌入袋。（特派記者王元鴻攝）

26歲的吳詩儀去年開始接受教練柯文明的指導，就在杭州亞運奪銅，並取得巴黎奧運參賽資格。

請繼續往下閱讀...

甘家葳（右）無緣8強。（特派記者王元鴻攝）

吳詩儀今年比賽打得不多，專注以訓練為主，並針對可能的對手進行情蒐，目標就是想突破上屆東京奧運的16強成績。

吳詩儀本屆32強戰勝雅加達亞運金牌南韓強敵吳妍智，加上16強對手奈及利亞的奧根塞米洛蕾因使用禁藥遭禁賽，吳詩儀生涯首度登上奧運8強。

拳擊各量級僅比金牌戰，不另外舉行銅牌戰，如今吳詩儀率先打進4強，至少獲得銅牌，也是台灣本屆第1面獎牌。上屆黃筱雯在54公斤級奪銅，吳詩儀成為台灣第2位在奧運獲得獎牌的拳擊選手，還有機會創隊史最佳成績。

杭州亞運銀牌甘家葳昨在男子71公斤級首戰面對人高手長、180公分的世錦賽銀牌美國選手瓊斯，苦於無法突破瓊斯的長臂，最終以0：5敗陣，無緣8強。

甘家葳說，有對奧運做充分準備，想把訓練的成果展現出來，登上世界最高殿堂的舞台，真的大開眼界，之前在國內訓練或到美國移地訓練，幾乎沒碰過這麼高大又靈活的選手，以後得持續精進。

林郁婷遭歧視 體育署力挺無參賽爭議

女子57公斤級第1種子林郁婷，明晚將在巴黎奧運登場，賽前卻遭到英國作家、選手等歧視言論質疑她的參賽資格，但國際奧會發聲明表示，「所有參加巴黎奧運的拳擊選手都符合資格。」

體育署長鄭世忠指出，林郁婷是依據國際奧會規範，以杭州亞運金牌取得奧運參賽資格，長期以來與其他運動員同樣接受運動禁藥及其他相關檢測的管制，並無參賽資格的爭議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法