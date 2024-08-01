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奧運》有票也看不到 謝淑薇曹家宜安抵8強

2024/08/01 05:30

詹詠然（左）與詹皓晴一戰出局。 （特派記者王元鴻攝）

〔特派記者王元鴻／巴黎報導〕台灣網球女雙謝淑薇／曹家宜原定16強對上第7種子烏克蘭柯絲堤雅克／恩絲杜絲卡，但賽程一再延誤，最後因對手臨時棄賽，不戰而勝晉級8強，謝淑薇也追平個人在奧運最佳成績，下一輪遭遇爆冷扳倒美國頭號種子的捷克黑馬穆霍娃／諾絲可娃。

謝淑薇（右）攜手20歲新星曹家宜挺進女雙8強。（特派記者王元鴻攝）

大雨打亂賽程 對手棄賽

台灣代表團有1名教練花了台幣約1萬6000元買謝曹配的比賽門票，還有2名留學生去年就花1萬多元買預售的3張套票，結果都撲空。

安排在羅蘭加洛斯紅土球場的奧運網球賽，受大雨影響賽程大亂，尤其外圍球場比賽一延再延，賽程恢復後趕進度，加上熱浪來襲，有些兼打單打的球員體能實在難以負荷。烏克蘭的柯絲堤雅克稍早在單打經歷3盤大戰後勝出，考量體力問題決定放棄雙打。

謝淑薇表示，她們大概下午2點就到球場準備和熱身，一直等待，一度改到晚上7點30，又改到8點30分，因為網球賽大多很難預測精確的出賽時間，就是一直維持比賽的狀態。晉級之後就看下一輪的對手是誰再做些調整。曹家宜則表示，很遺憾對手因為膠著的比賽導致體能問題，希望她可以迅速恢復繼續下一場比賽。

大小詹一戰出局

另一組女雙詹詠然／詹皓晴的賽程一延再延，當地時間30日晚間才展開首戰，最終以4：6、0：6不敵捷克東奧金牌組合卡雷茨科娃／斯尼科娃，這也是詹詠然在奧運的最後一役。

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