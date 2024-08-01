晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

花都狂想曲》特別的小薇 羅蘭加洛斯的永恆印記

2024/08/01 05:30

謝淑薇的名字留在羅蘭加洛斯博物館的獎盃上。（特派記者王元鴻攝）

巴黎奧運網球賽在羅蘭加洛斯紅土球場舉行，擁有133年歷史的球場，造就了許多傳奇，讓每一代人都留下一些屬於自己世代的難忘的回憶，在這個被認為世界上最難征服的球場，很難得也有屬於台灣人的印記，就是正參加巴黎奧運的謝淑薇，她的名字也刻在球場博物館收藏的獎盃上，有2個。

羅蘭加洛斯博物館的獎盃。（特派記者王元鴻攝）

羅蘭加洛斯流著貴族血統，1891年建立第一面紅土球場，當時屬於私人俱樂部專用的娛樂場所，廣大園區仿若皇室花園，原本上流社會專屬的運動，傳承網球選手強悍而優雅的特質，選手在球場內備受禮遇尊重，這是在歷史長河中演繹形成的運動文化，沒有速成捷徑。

以羅蘭加洛斯為名，是1920年之後的事了，他是法國在一次世界大戰戰死的飛行員，他的巨大雕像就在球場園區的入口旁。話說原本私人俱樂部的網球競賽場，到了1925才年開放一般選手參賽，「法國公開賽」正式誕生，當時的一面球場如今已達20面，明年就滿100週年了。

巴黎奧運開幕典上納達爾自法國足球英雄席丹手中傳遞聖火，成了最大亮點，片刻即永恆，法國人對西班牙「蠻牛」納達爾的敬意，2021年納達爾贏得第13個法網桂冠後，就在羅蘭加洛斯球球場將他封神，尚未高掛球拍就有雕像立入口處不遠處，世上罕見，這裡也彷彿是納達爾的主場，出賽的票房保證，他是我們這代人共同的紅土記憶。

謝淑薇也足以把羅蘭加洛斯當自己的主場，她早在2014年就在法網女雙封后，相隔9年的2023年再次攻頂，堪稱一頁傳奇。羅蘭加洛斯博物館收藏的獎盃刻上每一年奪冠選手的名字，謝淑薇也不例外。38歲的謝淑薇還能在世界網壇維持頂尖競爭力，不管喜不喜歡她特殊的靈魂與性格，都不容否認她的成就。

對台灣代表團而言，奧運極受歡迎的拳擊賽，初期比賽在巴黎北方市郊的展場臨時場地進行，各量級四強將前進羅蘭加洛斯進行最後決戰，屆時納達爾飛馳滑行的紅土場地將化身拳擊擂台，期待台灣拳手也能挺進羅蘭加洛斯留下永恆印記。（特派記者王元鴻）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。