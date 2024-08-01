花都狂想曲》特別的小薇 羅蘭加洛斯的永恆印記

謝淑薇的名字留在羅蘭加洛斯博物館的獎盃上。（特派記者王元鴻攝）

巴黎奧運網球賽在羅蘭加洛斯紅土球場舉行，擁有133年歷史的球場，造就了許多傳奇，讓每一代人都留下一些屬於自己世代的難忘的回憶，在這個被認為世界上最難征服的球場，很難得也有屬於台灣人的印記，就是正參加巴黎奧運的謝淑薇，她的名字也刻在球場博物館收藏的獎盃上，有2個。

羅蘭加洛斯博物館的獎盃。（特派記者王元鴻攝）

羅蘭加洛斯流著貴族血統，1891年建立第一面紅土球場，當時屬於私人俱樂部專用的娛樂場所，廣大園區仿若皇室花園，原本上流社會專屬的運動，傳承網球選手強悍而優雅的特質，選手在球場內備受禮遇尊重，這是在歷史長河中演繹形成的運動文化，沒有速成捷徑。

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以羅蘭加洛斯為名，是1920年之後的事了，他是法國在一次世界大戰戰死的飛行員，他的巨大雕像就在球場園區的入口旁。話說原本私人俱樂部的網球競賽場，到了1925才年開放一般選手參賽，「法國公開賽」正式誕生，當時的一面球場如今已達20面，明年就滿100週年了。

巴黎奧運開幕典上納達爾自法國足球英雄席丹手中傳遞聖火，成了最大亮點，片刻即永恆，法國人對西班牙「蠻牛」納達爾的敬意，2021年納達爾贏得第13個法網桂冠後，就在羅蘭加洛斯球球場將他封神，尚未高掛球拍就有雕像立入口處不遠處，世上罕見，這裡也彷彿是納達爾的主場，出賽的票房保證，他是我們這代人共同的紅土記憶。

謝淑薇也足以把羅蘭加洛斯當自己的主場，她早在2014年就在法網女雙封后，相隔9年的2023年再次攻頂，堪稱一頁傳奇。羅蘭加洛斯博物館收藏的獎盃刻上每一年奪冠選手的名字，謝淑薇也不例外。38歲的謝淑薇還能在世界網壇維持頂尖競爭力，不管喜不喜歡她特殊的靈魂與性格，都不容否認她的成就。

對台灣代表團而言，奧運極受歡迎的拳擊賽，初期比賽在巴黎北方市郊的展場臨時場地進行，各量級四強將前進羅蘭加洛斯進行最後決戰，屆時納達爾飛馳滑行的紅土場地將化身拳擊擂台，期待台灣拳手也能挺進羅蘭加洛斯留下永恆印記。（特派記者王元鴻）

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