奧運》鄭怡靜30分鐘快打 直落四乒進8強

林昀儒男單16強賽順利過關，8強戰將遭遇地主希望「眼鏡弟」F.勒布朗。 （資料照）

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣一姐鄭怡靜昨晚在巴黎奧運女單16強賽，只花了30分鐘就以直落四解決世界排名48的波蘭黑馬芭尤爾，繼2016年里約奧運之後再度闖進女單8強。

桌球女將鄭怡靜女單16強賽，以直落四橫掃對手，晉級8強。 （美聯社）

世界排名48的芭尤爾前兩輪都打滿7局，先後扳倒泰國名將莎薇塔布特及葡萄牙直板老將傅玉，爆冷挺進16強。

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面對首度交手的芭尤爾，鄭怡靜首局就以10：0強勢開局，一路壓著對手打，只在第3局開局曾短暫落後，最後以11：2、11：8、11：8、11：9過關，8強將對決世界排名第一的中國名將孫穎莎及印度顆粒女將阿庫拉的勝方。

林昀儒也上演橫掃秀 下戰遇法國「眼鏡弟」

男單方面，「沉默刺客」林昀儒在16強以4：0擊退斯洛維尼亞好手約基奇，拿下對戰3連勝，8強將遭遇地主希望「眼鏡弟」F.勒布朗。

世界排名第5的F.勒布朗，16強對決擁有兩面奧運男單銅牌的德國老將奧恰洛夫，在局數3：0絕對領先下被逼進決勝局，最後以4：3驚險過關。

主戰球拍被踩斷 中國王楚欽爆冷出局

世界排名第一的中國名將王楚欽，前晚和孫穎莎攜手摘下混雙金牌後，主戰球拍被場邊的攝影記者踩斷，昨天被迫拿著備用球拍上陣，最終以2：4不敵曾獲2021年世錦賽男單銀牌的瑞典「六角戰士」莫雷加德，爆出本屆奧運最大冷門，19歲小將高承睿16強的對手也意外變成莫雷加德。

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