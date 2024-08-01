奧運》嗆水影響節奏 王冠閎無緣決賽

王冠閎在男子200公尺蝶式準決賽，以1分55秒07排名亞洲第1，可惜仍未能晉級決賽。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕「台灣蝶王」王冠閎昨在巴黎奧運男子200公尺蝶式準決賽游出1分55秒07，總排名第11，雖無緣決賽，仍締造台灣男子泳將在奧運的最佳名次，且排名亞洲第1。

22歲的王冠閎在東京奧運初試啼聲，預賽游出破全國紀錄的1分54秒44，闖進準決賽。再度叩關奧運，王冠閎表現備受期待，先前雖面臨錯過賽外藥檢風波，心情一度受影響，還好在調查後還他清白，他也期待重返奧運後能再次超越自我。

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男子200蝶成績 亞洲第1

王冠閎預賽游出1分55秒32，以總排名第8晉級，準決賽把成績推進到1分55秒07，無緣闖進前8名決賽。

和東奧相比，王冠閎自認心態穩重許多，期待表現更好，「有時候就是天時地利人和，還有看臨場發揮、賽前準備，成績算滿意了，大家真的表現都不錯，學習這次經驗，下次再來！」

教練黃智勇表示，王冠閎在準決賽第3趟時嗆水，是這次美中不足的地方，「若正常發揮，他的狀況要比早上快半秒沒問題。」

王冠閎認為，這不能當作藉口，「當下左右觀望看一下對手情況，沒有全心在自己身上，節奏有點亂掉，雖然最後50公尺有加速，但大家都差不多，前8名真的很快。」

男子200蝶僅3名亞洲選手晉級準決賽，王冠閎成績最佳，南韓金敏燮以1分55秒22排名13、日本21歲的寺門弦輝1分56秒21名列15。

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