奧運》日男籃經典戰役 輸法贏得掌聲

身高172公分的河村勇輝（左2）面對身高差距大的法國隊，飆29分、7籃板、6助攻。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕172公分的河村勇輝昨在巴黎奧運男籃小組賽，用穿梭自如的表現，帶領日本隊打出經典戰役，可惜第四節最後10秒敗在裁判伯恩絲的哨聲，最後歷經延長賽後以90：94不敵法國隊。

172cm河村勇輝狂砍29分

效力湖人隊的日本混血球員八村壘攻下24分，但第四節因單場兩次違反運動道德犯規遭驅逐出場。河村勇輝縱橫全場，狂砍29分、7籃板、6助攻，上一位在奧運單場演出至少25分、5籃板、5助攻的是2016年里約奧運美國隊的杜蘭特。

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被逼入延長賽 遭地主隊逆轉

河村勇輝末節關鍵時刻4罰全進，助日本在比賽時間只剩16秒時以84：80領先，沒想到被法國史崔澤爾投進三分球，河村還賠上犯規，史崔澤爾完成續命的追平「四分打」。

無緣當英雄的河村認為，這球是乾淨的防守，只能說史崔澤爾很厲害，可以在關鍵時刻把球投進。響哨的伯恩絲社群帳號則遭大批網友出征，她的吹判資歷豐富，是史上首位在NBA吹判的墨西哥女裁判。

法國隊表現最佳是溫班亞瑪的18分、11籃板和6助攻，史崔澤爾進帳17分，法國確定晉級8強，日本明天將和同為2連敗的巴西交手，尋求1976年以後的奧運首勝。

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