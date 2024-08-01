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郭嚴文開轟射鷹 獅逆轉兄弟

2024/08/01 05:30

味全龍郭嚴文（中）轉隊後首轟出爐。（味全龍提供）

團隊14安 味全中止4連敗

統一獅高塩將樹拿下中職生涯首勝。（統一獅提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕近期打線低迷的味全龍，昨靠郭嚴文開轟點火，團隊敲出14安，最終就以9：8險勝台鋼雄鷹中止4連敗。

龍隊4連敗期間只拿到2分，被對手完封2場，此役火力全開，3局上郭嚴文轟出2分砲，轉隊後首轟出爐，點燃單局4分攻勢，1局得分已是過去37局的2倍之多，4局上龍隊再添4分拉開差距。

眼見龍隊鎖定勝局，台鋼不氣餒一路苦追，魔鷹在4局下轟3分砲，本季傲視全聯盟的第20轟出爐，同時他也是繼張泰山、林承飛之後，中職史上第3位在花蓮和台東球場都開轟的打者，6局下台鋼再進帳4分，可惜後續攻勢乏力以1分差飲恨，郭天信單場3支2，打下3分打點獲選單場MVP。

獅隊9上灌5分 高塩奪首勝

另一戰前8局結束中信兄弟仍以5：3領先統一獅，9局上獅隊絕地大反攻，靠5安和1次保送灌進5分以8:5逆轉勝，代打敲出追平比分安打的邱智呈獲選單場MVP，吳俊偉後援0.2局狂失5分苦吞本季第5敗，8局下挨轟的高塩將樹，投1局失1分拿下生涯首勝。新莊富邦悍將對樂天桃猿之戰因雨延賽。

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