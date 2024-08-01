龍猿花蓮3連戰 如常舉行

樂天桃猿明天將前往花蓮和味全龍進行3連戰，昨天原訂對悍將一役，因雨延賽。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／新北報導〕樂天桃猿明天將前往花蓮和味全龍3連戰，交通成為一大問題，總教練古久保健二表示，目前花蓮的交通還沒有完全開放，如何前往成了頭痛時間，雖然現在是非常時期，但對於前往要花很多時間的花蓮卻沒有移動日，他無法理解這樣的賽程安排。

受到日前凱米颱風影響，目前東部幹線火車停駛，蘇花公路則設管制站，每天只開放3個時段各1小時，本週二開始的台鋼雄鷹、味全龍2連戰，雖然有移動日，球隊仍大費周章才抵達花蓮。

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樂天本週三、四在新莊球場和富邦悍將2連戰，週五開始又是花蓮3連戰。古久保表示，他無法解理為何花蓮賽程沒有移動日，以本週賽程為例，如果樂天前兩場比賽是週二、三，就可以有較充裕的時間移動到花蓮，卻排成樂天要連打5天，在沒有移動日的情況下趕到花蓮。

古久保表示，也有考慮明天搭飛機前往花蓮，但班機時間不是太早就是太晚，且臨時恐怕也買不到這麼多機票，還是只能搭球隊巴士，明天將派人「試開」，如果今天到不了，明天週五可能更難，最好聯盟也派人隨車，看看實際狀況。

聯盟表示，蘇花公路和仁段至崇德段因颱風中斷，聯盟有向主場球團味全龍提出「如蘇花中斷無法通行，樂天球團改走南迴公路過去需要9.5小時，擬將週五改為移動日，賽事調整為週六日一」，味全表達如蘇花公路無法如期搶通，願意配合聯盟調整，如蘇花可通行也希望聯盟按照原訂賽程進行。雖然目前該路段仍有管制措施，算是已經可以通行，因此味全、樂天3連戰仍將在本週五六日進行。

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