奧運》麟洋配差2步奪冠 周天成連3屆晉8

李洋（右）／王齊麟（左）昨力挫泰國搭檔，連兩屆奧運挺進男雙4強。 （歐新社）

黃金男雙直落二晉4

周天成直落二擊敗日本名將奈良岡功大，連3屆奧運晉級男單8強。（歐新社）

〔本報奧運採訪團／綜合報導〕尋求衛冕的台灣黃金男雙李洋／王齊麟昨以21：14、21：17力挫泰國搭檔蘇博／吉丁努彭，拉出5連勝，挺進巴黎奧運羽球4強；周天成也以直落二擊敗日本名將奈良岡功大，連3屆奧運晉級男單8強。

李洋／王齊麟在預賽的「死亡之組」拿下4連勝，以分組第1脫穎而出，昨8強對上世界排名23的蘇博／吉丁努彭，雖雙方在第2局多次戰成平手，但麟洋配在關鍵時刻頂住壓力，17：17時靠著更出色的攻防連拿4分漂亮關門，也拿下對戰6連勝。

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李洋／王齊麟將與世界排名第2的丹麥組合阿斯特魯普／拉斯姆森，爭奪金牌戰門票，雙方在小組賽才交手過，麟洋配激戰3局後勝出。

男單方面，34歲的周天成昨在16強面對小他11歲的奈良岡功大，小天的跑動速度不輸人，攻防都能及時到位，並多次以拉吊突擊重扣搶分，全場一路壓制對手，終場21：12、21：16拿下對戰4連勝。

小天拍落奈良岡功大

身為本屆男單16強中最年長的球員，周天成認為，年齡不是問題，「像是隔壁棚的桌球還有60多歲的選手，也是很認真參賽，我這應該不算什麼。」

周天成連3屆打進8強，這次要力求突破，他將對上世錦賽銅牌的印度好手森，森昨在16強以21：12、21：6輕取隊友普蘭伊諾。小天與22歲的森過去交手過4次，取得3勝優勢。

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