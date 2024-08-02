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朱育賢致勝轟 斬斷悍將4連勝

2024/08/02 05:30

朱育賢致勝轟。（記者王藝菘攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕樂天桃猿霸威斯昨繳出先發7局掉2分好投，搭配朱育賢6局致勝全壘打，率隊以3：2奪下2連勝，本季樂天三度斬斷富邦悍將4連勝，富邦就是拿不到暌違4年的5連勝。

霸威斯7局只失2分

霸威斯投第1球就感覺狀況極好，2局陷入莫名大亂流，單局猛丟3次四壞，被敲2支安打，包括申皓瑋擊出2分打點的追平分長打，所幸在滿壘對張育成飆出巨大三振及時止血，下丘時用手套遮住嘴巴憤怒吼叫數聲。

霸威斯直言，2局感覺滿挫折的，內心有許多情緒，把它宣洩出來比較好受，「我也不想丟保送。2局的狀況要看一下影片，畢竟那時身體好、踩投手丘感覺也不錯，可能是投球機制有問題。」

不過扣除2局亂流，霸威斯其他6局威風八面，特別是4至7局僅被敲1支內野安打。

樂天總教練古久保健二直言，看得出來霸威斯狀況好，前3局都靠直球威力壓制，只因保送較多掉分，「4局後宛如變了個人，丟球平衡好又放鬆，加上體力很好，是名可靠的投手。」

陳柏豪22次救援居首

樂天前2局靠林立生涯第5支首局首打席全壘打，以及馬傑森高飛犧牲打攻下2分，雖然2局下被追平，6局朱育賢砲轟杰戈擊出致勝全壘打。

在1分差的高張力氛圍下，樂天終結者陳柏豪走出前役挨打陰霾，漂亮繳出3上3下，拿下領先聯盟的22次救援。

古久保直言，陳柏豪投到現在，已經救了球隊不少場，上一場是宋嘉翔第1次配他，原本最後1局有想換捕手，後來讓投捕去體會怎麼解決對手，這場做得很好。

缺護成使者傷腦筋

富邦近日浮現「護成使者」的問題，張育成在1、5局都上壘，後一棒董子恩沒能串聯攻勢，近5戰擔綱三棒張育成之後的富邦四棒，連同范國宸、董子恩，已連續5戰19打數無安打。

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