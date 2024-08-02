奧運》小薇女雙8強止步 秘技傳承曹家宜

謝淑薇（右）首度與新秀曹家宜搭檔，即在奧運繳出8強成績。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕台灣網球一姐謝淑薇和20歲搭檔曹家宜昨在巴黎奧運女雙8強戰，以6：1、4：6（12：14）不敵捷克非種子黑馬穆霍娃／ 諾絲可娃，無緣4強。

搶十失利 無緣改寫紀錄

38歲的謝淑薇繼倫敦奧運後再度進軍五環殿堂，當年她闖進8強，寫下生涯最佳成績。小薇近年在大滿貫表現亮眼，今年在澳網摘下女雙和混雙冠軍，溫網混雙也再次掄元，成為台灣代表團奪牌希望。

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謝淑薇這次帶領新星曹家宜出擊，她發揮「百搭天后」的實力，闖過首輪後，因16強對手退賽兵不血刃闖進8強。昨碰上捷克組合，謝淑薇／曹家宜首盤壓著對手打，未料第2盤擋不住對手反撲，陷入苦戰，進入「搶十大戰」更廝殺到deuce，雖然奮力挽救3個賽末點仍無力逆轉戰局。

謝淑薇直言，對手在第二盤攻勢較兇，她和曹家宜的戰術運用較保守了些，送了比較多分，成為改變戰局的關鍵點。不過，她強調，盡力就夠了，沒有什麼好推責。

謝淑薇生涯戰功無數，這次再戰奧運，她直言，「我的目標是拿牌不是最佳成績，亞運、東亞運、世大運的獎牌我都有，就缺一個，當然想要收集一下奧運獎牌。」

38歲老將 獨缺奧運獎牌

不過，已38歲的謝淑薇要再戰奧運難度頗高，昨天這一戰可能是她在奧運最後一舞，她說，「當然比較可惜，沒有辦法蒐集到，可能我下一屆也不會在了，之後靠妹妹把這面牌拿回來。」

首次奧運之旅和台灣一姐搭檔，曹家宜表示，無論是謝淑薇的經驗分享還是跟頂尖好手過招，都讓她汲取不少經驗，幫助很大，未來期待為小薇一圓奪牌夢，「明天開始我會好好努力，希望幫淑薇姐完成她的願望。」

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