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奧運》吳詩儀耗1小時藥檢 安全下莊

2024/08/02 05:30

吳詩儀（右二）與她的進擊團隊：教練羅尚策（左起）、防護員凃思危、教練柯文明和林聖章醫師。（巴黎奧運採訪團攝）

〔本報奧運採訪團／巴黎報導〕吳詩儀在女子拳擊60公斤級擊敗厄瓜多選手帕拉修斯晉級4強，確定有獎牌進帳，她表示，非常享受比賽的過程，不過賽後被抽中藥檢就沒有很順利，多喝了一瓶水，花了大概1個小時才完成。

明4強復仇 搶進金牌戰

吳詩儀獲勝後心情明顯開朗許多，她表示：「最感謝的是幫忙協助訓練的團隊，才能走到這裡，對於4強戰，自己還是有很大的期待，希望能拿到最好的成績。」

吳詩儀4強將再度對決杭州亞運金牌中國名將楊文璐，重演去年亞運4強戲碼，當時吳詩儀落敗，明天將尋求復仇，力拚晉級金牌戰。

吳詩儀賽後被抽中藥檢，因為拳擊賽競爭激烈，體能和水份流失快，需要補充大量水份才能解尿取樣，她在比賽會場大概花1個小時完成，隨後也和教練團、醫師、防護員開心擺拍合照，團隊氣氛輕鬆。

教練柯文明表示，當然免不了會緊張，能進4強表示平常的訓練有展現出來，吳詩儀個性比較內向，透過比較活潑開朗的陳念琴互相帶動鼓勵，兩人還組成「吳琴戰隊」增加自信，4強戰也是按照訓練成果去發揮，希望得到最好的結果。

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