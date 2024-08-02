奧運》滿場是敵 林昀儒拚7局落敗

林昀儒男單8強止步。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕世界排名第8的「沉默刺客」林昀儒昨在巴黎奧運男單8強戰，在地主觀眾鼓譟下，和法國「眼鏡弟」F.勒布朗激戰7局，最終以3：4飲恨，無緣改寫上屆第4名的最佳成績。

鄭怡靜女單止步八強。（記者陳志曲攝）

三線出擊 男單止步8強

22歲的林昀儒上屆東京奧運初試啼聲，和鄭怡靜攜手摘下混雙銅牌、男單第4，表現令人驚豔。今年出征花都，林昀儒再度三線出擊，可惜混雙部分和陳思羽在8強敗給頭號種子王楚欽/孫穎莎，無緣爭奪獎牌。男單方面，林昀儒連斬波多黎各選手阿法納多爾、克羅埃西亞38歲老將賈西納，16強再勝斯洛維尼亞好手約基奇。

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昨挑戰世界排名第5的F.勒布朗，過去雙方3度交手，林昀儒以1勝2負居下風，今年在釜山世團賽過招小林也以0：3吞敗。昨天林昀儒3度在局數落後下扳平，將對手逼進決勝局，可惜決勝局一開局就連丟7分，讓自己置身險境，最後在3：10絕境下雖奮力化解3個局點，仍無力回天。

林昀儒表示，自己是抱持著衝擊的心態來應對，但輸得可惜，讓他感到有點悶，「從第1局就一直嘗試突破，他實力很好，還是要主動攻擊，要等他失誤比較困難。」

在滿場觀眾鼓譟下，仍和F.勒布朗激戰7局，林昀儒自認感覺還好，沒特別被干擾。接下來將和莊智淵、高承睿續戰男團賽事，「之後就做個體能，好好備戰團體賽。」

鄭怡靜女單無緣晉級

台灣一姐鄭怡靜在女單8強戰迎戰世界球后孫穎莎，終場以0：4敗北，繼2016年里約奧運後第二度止於8強。

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