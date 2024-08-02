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花都狂想曲》被偷走的一年和奧運金牌

2024/08/02 05:30

戴資穎（資料照，記者陳志曲攝）

戴資穎帶傷奮戰到最後一刻，不敵依瑟儂，羽球生涯在奧運的旅程走到盡頭，所有人都知道這一刻終究會到來，真正見證這一幕時還是讓人情緒潰堤，特別是在她遭逢嚴重傷勢下，更令人心疼不捨。如果小戴沒有被偷走的那一年，她的奧運生涯也許會是不同的故事。

小戴的羽球生涯在2016年後逐步攀上顛峰，她剛過20歲，體能充沛與魔幻的手法如臻化境，當時的小戴，面對頂尖選手即使被逼到局點或賽末點，就是有辦法將對手定桿上演連追6、7分戲碼，她認真起來的打法像是遊走剃刀邊緣，在驚心動魄之際化險為夷，每一拍都牽動粉絲情緒。

小戴膾炙人口的逆轉秀歷歷在目，她努力精進的那些年，體能、技術、心理狀態匯聚於頂，如同武俠小說所說的打通任督二脈，將同儕遠遠甩開迎向2020年東京奧運，卻因為武漢肺炎疫情爆發，奧運延後1年舉行。空白的這一年，給了各門派解析武林至尊的時間和空間，中國陳雨菲不諱言，這一年喘息的機會，讓她練出對付小戴的太極打法，靠防守應付小戴的夢幻球路。

往事已矣，小戴生涯成就不需要那面獎牌的成色來重新定義，世界上的球迷不會忘記小戴在場上帶來的感動，她霸氣而華麗的身影永遠留在球迷心中。

小戴粉絲眾多，登高一呼動見觀瞻，前2次征戰奧運都發生撼動政壇大事，2016年「球鞋事件」，促成星火燎原的體育改革，全面翻轉單項運動協會與選手的責任與義務關係，大修新版國體法。東京奧運經濟艙事件，讓總統、副總統、行政院長同時道歉，教育部長和體育署長坦承「思慮不週」，署長張少熙在奧運結束後回國即黯然辭職。

戴資穎在巴黎奧運留下令人動容身影，前教育部次長蔡清華建議「戴博士」轉換跑道，向國際羽總發展，甚至走向國際奧會，小戴在巴黎奧運的最後一舞只是人生的另一個起點。

（特派記者王元鴻）

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