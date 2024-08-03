賴：堅定做林郁婷後盾 林首戰出擊 挺進8強

「台灣拳后」林郁婷昨在巴黎奧運女子57公斤級16強戰登場，以強勢的表現5：0擊退烏茲別克好手圖爾迪別科娃，輕鬆挺進8強。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云、記者蘇永耀／綜合報導〕「台灣拳后」林郁婷昨在巴黎奧運女子五十七公斤級十六強戰登場，但賽前再次因性別議題遭攻擊。國際奧會（IOC）、巴黎奧運籌備會拳擊工作小組（PBU）昨天也發表聯合聲明，強調所有參與奧運拳擊賽事的選手都符合資格，再次為林郁婷背書。

國際奧會、巴黎籌備會 為林澄清

賴清德總統更透過臉書表示，在運動賽場上有掌聲也會有雜音，林郁婷比賽專注、堅韌，期盼大家與林郁婷同在，堅定做她的後盾。

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面對外界質疑，林郁婷依舊抱持樂觀心態，認為對手可能是懼怕她的實力，才拿一些毛病出來做文章，她昨晚也以強勢的表現五比○擊退烏茲別克好手圖爾迪別科娃，輕鬆挺進八強，證明自己的實力。

林郁婷在去年世錦賽奪銅後，因性別生化指數異常被取消獎牌，事後她再次進行檢測，證明一切是子虛烏有的指控，當時她強調謠言止於智者，後來也在杭州亞運奪金，一吐怨氣。

指控子虛烏有 林郁婷是受害者

不過，類似事件在這次奧運出賽前夕又被外媒「冷飯熱炒」，前拳王麥格根、知名作家JK羅琳接連出聲攻擊，引發關注。

針對相關爭議，IOC和PBU昨再次聯合聲明，強調所有參加奧運拳擊賽的運動員都符合比賽資格和參賽規定，性別和年齡以他們護照登載為主。

聲明提到，相關報導有誤導性，林郁婷和另一名阿爾及利亞女將凱莉芙過去一直是參加國際拳擊女子比賽，兩人也是國際拳擊總會（IBA）武斷取消比賽資格的受害者，對於她們目前受到的攻擊，感到悲痛。

IOC譴責IBA的做法有違良善治理的原則，去年他們也正式撤銷對IBA認可，並獲得體育仲裁法院的確認，這可能影響下屆洛杉磯奧運是否還能保留拳擊項目。

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