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逆轉殺進金牌戰 麟洋配 再1勝2連霸

2024/08/03 05:30

台灣羽球黃金男雙組合「麟洋配」李洋（左）、王齊麟（右）在巴黎奧運男子雙打四強戰，以2：1逆轉擊敗丹麥組合，挺進金牌戰。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕台灣「黃金男雙」李洋／王齊麟昨在巴黎奧運男雙四強戰，以十八：廿一、廿一：十七、廿一：十逆轉丹麥組合阿斯特魯普／拉斯姆森，締造奧運跨屆十一連勝，連兩屆殺進金牌戰，有望成為史上首對在奧運完成衛冕的男雙組合。

黃金男雙 奧運跨屆11連勝

李洋／王齊麟上屆東京奧運奪金後，被對手鎖定，加上傷病打擊，陷入低潮，東奧後僅在去年日本公開賽奪冠，杭州亞運收下銅牌，過去三年走得艱辛。

今年再闖五環殿堂，李洋／王齊麟因籤運不佳，小組賽起就面臨極大考驗，不只得多打一場，同組的日本、丹麥、中國都是世界前十高手，兩人不諱言，起初真的只祈禱小組賽能出線，沒想過能再次走到決賽。

李洋／王齊麟昨逆轉丹麥組合，成為史上第三組連兩屆闖進金牌戰的男雙組合，過去僅有南韓李東秀／柳鏞成、中國傅海峰／蔡贇曾連兩屆爭金牌，但都未能衛冕，麟洋配有機會寫下奧運紀錄。

若完成衛冕 奧運史第一對

能和王齊麟再度攜手挺進決賽，今年即將退休的李洋很感動，他說，「只有我們兩個知道過程有多艱難，感謝支持的、質疑的聲音，運動員就要不停地挑戰自己，希望有更好的樣子，金牌戰把台灣的精神展現給大家。」

李洋／王齊麟明天將和世界排名第一的中國組合梁偉鏗／王昶爭金，雙方生涯對戰四次各拿二勝，勢均力敵。王齊麟坦言，中國組合真的不好打，一直去想對戰、勝負只會帶來更大的壓力，「還不如把自己準備好、降低失誤，想辦法去跟他們抗衡。」

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