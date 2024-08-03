奧運》林郁婷 她贏了

粉絲心疼不捨林郁婷，特別製作看板到場聲援。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕「台灣拳后」林郁婷昨在巴黎奧運女子57公斤級16強戰，以5：0輕取烏茲別克女將圖爾迪別科娃，闖進8強。

女子57公斤級頭號種子林郁婷（左）全力揮擊，首戰以5：0完美晉級8強。（特派記者陳志曲攝）

台灣拳后 快拳揮進8強

28歲的林郁婷拳擊生涯成績輝煌，曾在世青錦標賽摘下女子51公斤級金牌，也是我國首位在世界青少年賽事奪金的選手，也曾拿下世錦賽、亞錦賽金牌。

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不過，林郁婷在上屆東京奧運意外一戰出局，去年世錦賽又捲入性別檢測的烏龍風波，而這些風風雨雨，讓她淬鍊出更強大的心智，成功在去年杭州亞運摘金，寫下台灣紀錄。

今年前進花都，林郁婷直言，目標就是金牌，而她首戰從16強出發碰上圖爾迪別科娃，3回合都維持領先，毫無懸念地收下勝利。

對於愛徒首戰發揮，教練曾自強表示，林郁婷的表現沒有受到心理的影響，「針對這話題已討論很多次，今天沒有太大想法，就是盡力拿下奧運首勝，學習李洋、齊麟的精神，持續邁進。」

關閉SNS靜心 教練不捨

再度被性別爭議所擾，曾自強坦言，為林郁婷感到不捨，「已經不是用心疼來講這件事，怎麼會一直要面對這些，難道不能專注在專項運動表現上？但我現在不能表現出心疼她，只能說很不捨，不想給她情緒壓力。」

曾自強表示，林郁婷已把SNS（社群媒體）關閉，希望好好專注在比賽上，「大家都很關心她，希望她好好享受比賽，要比賽就難免有壓力了，加上這些亂七八糟的新聞，也令她有點不知所措。」

至於闖進女子60公斤級4強戰的吳詩儀，預計今晚11點半再戰中國亞運金牌楊文璐。吳詩儀去年亞運闖進4強敗給楊文璐，無緣爭金，今年換個賽場再度交鋒，吳詩儀目標復仇，改變獎牌成色。

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