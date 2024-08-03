奧運》認定林郁婷跨女 羅琳鬧大不認錯

《哈利波特》作者J.K.羅琳反對跨性別者被視為女性，參與運動比賽。（資料照）

〔記者倪婉君／綜合報導〕拳擊場上的性別爭議持續延燒，義大利女將卡里妮在女子66公斤級16強賽開打46秒就棄賽並泣訴比賽不公後，讓英國作家J.K.羅琳、義大利總理梅洛尼都聲援，美國共和黨總統候選人川普更誓言「讓男性遠離女性運動」。但爭議拳手凱莉芙今晚8強戰對手，匈牙利好手哈莫莉已準備好上場一較高下。

義大利女將卡里妮（左）棄賽引起軒然大波，阿爾及利亞女將凱莉芙無端成為眾矢之的。（資料照）

反跨性別立場鮮明

錯誤聲援輸家

《哈利波特》作者羅琳對性別認同的立場明確，她認定跨性別和生理性別不可混為一談，並反對將從男性跨越到女性的「跨女」視為女性。因此當去年世錦賽因性別檢測風波遭取消銅牌的林郁婷，和被取消資格的阿爾及利亞女將凱莉芙出現在巴黎奧運參賽名單時，立刻被羅琳視為攻擊箭靶，還發文指出「這是霸凌、不是運動」。

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凱莉芙下一戰受矚目

對手無懼宣言

但生理性別為女性的林郁婷和凱莉芙並非「跨女」，國際奧會和巴黎奧運籌備會也發出聯合聲明指出所有選手都符合資格，仍擋不住各界名人和政要的「錯誤聲援」。看到自家選手被打到退賽，梅洛尼也直指不公，認為具有男性特徵的運動員不該參加女性比賽。

身為匈牙利首名參加奧運拳擊女將，哈莫莉無所畏懼地說：「如果她或他是男人，贏下這場比賽對我來說是更大勝利。」被問及卡里妮棄賽，哈莫莉坦言不能理解，「因為我認為每位拳擊手的心態都是不能放棄，但她有她的理由和人生要過，我只知道我自己的人生是想去拚。」

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