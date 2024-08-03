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花都狂想曲》證明自己的女兒身？林郁婷是假新聞受害者

2024/08/03 05:30

林郁婷（特派記者陳志曲攝）

台灣拳后林郁婷在女子57公斤級16強賽登場之際，未料近期又炒作性別議題，作家J.K.羅琳搞不懂狀況轉發相關報導，淪為被利用的工具，聲譽掃地，事件炒得沸沸揚揚。

這個政治性假議題，幕後是國際拳總（IBA）被國際奧會（IOC）一腳踢開後，故意在巴黎奧運期間展開報復，讓林郁婷無辜受波及。

IOC對IBA的治理嚴重關切由來已久，過去一份獨立調查報告指IBA的問題，與我國籍國際奧會委員吳經國在2006年擔任國際拳擊協會（AIBA）主席時息息相關，背後複雜的財務問題，衍生日後拳擊運動公平性受質疑，倫敦奧運和里約奧運都曾出現爭議判決，吳經國原本是具影響力的IOC委員之一，長期躋身權力核心，最終也黯然離開IOC。

拳擊在奧運的公平性受質疑，IOC曾開出幾個條件，要求IBA改善，包括財務透明、永績經營策略，及改變場上裁判和評分裁判的評分程序，確保公平性，另外也要求IBA改善組織文化，不過IBA並未做到，以致於遭IOC除名，IBA上訴到國際運動仲裁法庭，因未符合IOC的要求被判敗訴。

IBA被IOC除名也引發奧運拳擊能否參賽的憂慮，在台灣引起虛驚，不過因拳擊的普遍性和高度社會包容性， IOC希望未來拳擊仍能留在奧運，因此全面接管東京奧運和巴黎奧運拳擊賽事，不過下屆奧運恐怕就難以維持相同方式進行。

被踢開的IBA展開各種毀滅性報復，包括要求各種技術人員、裁判選邊站，否則永久除名，另外也釋放林郁婷等2名選手性別爭議的假消息，作為打擊巴黎奧運拳擊賽的手段，對無辜的選手造成極大傷害和影響，所幸IOC與巴黎奧運籌備會拳擊小組聯手聲明，為林郁婷背書，她所受的屈辱只能用盡全力打出滿腔鬱悶。

（特派記者王元鴻）

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