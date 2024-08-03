奧運》前3輪高居第3 李孟遠今拚決賽權

李孟遠昨在巴黎奧運男子定向飛靶資格賽，前3輪只失手1個泥盤，以74分暫居第3。（資料照）

只失手1個泥盤拿74分

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣射擊好手李孟遠昨在巴黎奧運男子定向飛靶資格賽，前3輪只失手1個泥盤，以74分在30名選手中暫居第3，今天最後2輪將拚躋身6強決賽。

李孟遠的爸爸是射擊國手謝志培，從小受父親影響接觸射擊，也展露天賦，他16歲就參加廣州亞運，只是後來因恩師蔡白生過世，一度不想再練射擊，休息超過1年，才在父親鼓勵之下重返賽場。

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恩師過世 一度放棄練習

找回對射擊的初心後，李孟遠不斷苦練，希望能在國際賽闖出名堂，他在杭州亞運拿下第5名，創下個人最佳成績。去年亞錦賽他也奪下銅牌，並遞補取得巴黎奧運資格，成為台灣首位參加奧運男子定向飛靶的選手，此行希望能寫下佳績，為台灣射擊締造新頁。

首度登上奧運的李孟遠毫無懼色，昨首輪就展現神射本領，射下滿靶25分，直到第2輪才失手，全場也只射失1個泥盤，第3輪同樣彈無虛發，以74分暫居第3，尋求奧運第4金的美國名將漢考克是唯一射下75分滿分的選手。

男子定向飛靶資格賽共進行5輪，總分排名前6可晉級決賽，今天進行最終2回合，李孟遠若維持穩定發揮，有機會闖進決賽。

田家榛、吳佳穎無緣決賽

另外，田家榛昨在女子25公尺手槍資格賽以581分排名16，「證件妹」吳佳穎572分排在31名，都未能闖進決賽。

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