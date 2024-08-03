奧運》2面奧運全能金牌 拜爾絲史上第3人

拜爾絲成為美國史上首位收下至少2面全能金牌的選手，更是逾半世紀的史上第3人。（法新社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕美國「體操天后」拜爾絲昨在巴黎奧運女子競技體操全能決賽以59.131分摘金，成為美國史上首位收下至少2面全能金牌的選手，更是奧運繼1968年後，暌違逾半世紀的史上第3人，拜爾絲直言，「不敢相信自己真的辦到了。」

本屆已獲2金 續拚5金后

拜爾絲在全能決賽表現完美，包括跳馬的15.766分、地板15.066分、平衡木14.566分是所有選手中最高分，總分比第2的安德拉基高出近2分，繼2016年里約奧運後再拿全能金牌，走出3年前東京奧運因精神狀況欠佳退賽的陰霾。

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拜爾絲表示，為自己這3年的表現和奮鬥感到驕傲，讓心理和身體的狀態能再度重返世界舞台競爭，「奧運比賽是很棒的經驗，看看那個從東京奧運結束後成長的自己，甚至是里約年僅19歲的自己，沒有什麼比這更驕傲的。」

拜爾絲已在巴黎奧運斬獲女子團體、個人全能2金，奧運生涯累積6金，接下來還有跳馬、地板和平衡木等項目決賽有望再拚金牌。欣喜若狂的拜爾絲表示，「我還有3項決賽要比，最難的一關已經結束了，接下來我可以更享受比賽。」

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