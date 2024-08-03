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陳子豪逆轉砲 挽救兄弟牛棚

2024/08/03 05:30

陳子豪（記者廖振輝攝）

呂彥青回鍋終結者守成

〔記者徐正揚／台北報導〕眼看牛棚連續3場砸鍋，手傷痊癒重回一軍的陳子豪及時挺身而出，於7局下擊出驚天一棒拿回領先，配合回任終結者的呂彥青順利守成，中信兄弟以6：5險勝富邦悍將中止2連敗，也拿下在大巨蛋18戰的第13勝，總教練平野惠一卻很有感觸地說：「要贏1場真的好難！」

富邦前5局有4局出現攻勢卻都空手而回，6局上把握二度滿壘先扳回3分，7局上趁兄弟啟動牛棚換上李振昌三度攻佔滿壘，靠戴培峰適時安打以5：4首次超前，兄弟於7局下快速反撲，陳子豪轟出關鍵2分彈為兄弟以6：5拿回領先，前2年扛過終結者的呂彥青取代吳俊偉投第9局，用11球讓富邦3上3下。

平野指出，這場做得最好的地方，就是6局上丟2分變落後後，6局下立刻把分數拿回來，感謝陳子豪剛回來就有貢獻，也感謝二軍教練協助調整，蔡齊哲中繼1.1局沒掉分很重要，呂彥青投第9局也沒有違和感，雖然在大巨蛋贏很多場，不管在哪個場地都要全力取勝。

重回一軍首戰2安4打點

陳子豪回一軍的首戰就貢獻2安打4打點，他表示，一軍在晚上比賽，感覺球特別快，前2打席揮棒有點慢，跟不上投手的球速，5局下決定早點出棒，很高興擊出安打，7局下第4打席以為會旋出界外，看一壘審舉手勢才知道打到標竿，「二軍比賽真的太熱了，選手真的很辛苦，大家都很想上一軍。」

王建民入選棒球名人堂

台灣棒球名人堂於賽前舉行第11屆入堂頒證儀式，受證者有花東棒球先驅林桂興、嘉農棒球隊日本教練近藤兵太郎、前台東縣長陳耕元、前棒球國際總會第一副會長彭誠浩、現任兄弟投手教練王建民，由名人堂協會理事長趙士強、棒協理事長辜仲諒共同頒證，王建民是今年職棒時期競技類唯一入選者。

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