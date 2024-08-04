奧運》李孟遠年少成名 神槍手老爸治得住他

李孟遠（右）奪得奧運定向飛靶銅牌，教練父親謝志培的喜悅全寫在臉上。（路透）

29歲初登奧運 締造台灣射擊新頁

〔記者盧養宣／台北報導〕年少成名卻一度迷失方向，考慮另尋出路，李孟遠繞了一圈，在29歲這年初登奧運舞台，昨在法國中部的沙托魯國家射擊中心寫下台灣歷史新頁，他在男子定向飛靶資格賽繳出124分，追平奧運紀錄，並在決賽穩定發揮奪下銅牌，也是台灣代表團本屆首面獎牌。

李孟遠初登奧運就展現神射本領，成為台灣首位闖進男子定向飛靶決賽的選手，一舉奪銅締造我國射擊新頁。（路透）

教練老爸謝志培 是前射擊國手

李孟遠昔日曾獲「射擊金童」美名，15歲就征戰廣州亞運，只是初登大舞台受到震撼教育，加上隔年恩師蔡白生離世，讓他產生自我懷疑，決定放下散彈槍，沈寂近兩年才在父親鼓勵之下重回射擊場。

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李孟遠的父親謝志培（右）、恩師蔡白生（左）及洪毅，曾聯手打破定向飛靶全國紀錄。（資料照）

從母姓的李孟遠，父親是前射擊國手謝志培，也是他目前的教練，兩人雖然偶爾會因為李孟遠處女座要求完美的個性出現摩擦，但經過近幾年的磨合與溝通，他也成為愛兒最大的軍師與後盾。

李孟遠去年在杭州亞運資格賽射下123分高分闖進決賽，不料決賽提早20分鐘抵達卻因未確認程序遭判定報到遲到，申訴未果，被罰2個泥盤，最後開高走低收下第5名。

首度闖進亞運決賽卻出現插曲，李孟遠雖未能一舉奪牌，仍看見自己的成長，也更加堅定往奧運目標邁進。隨後他在南韓昌原的亞錦賽奪銅取得奧運資格，今年初更在科威特亞錦賽摘金，一步步提升面對高張力時刻的穩定度。

李孟遠出發前設定闖進決賽，平常心應戰、成績超乎預期，成為前6強唯一亞洲選手，決賽未怯場、沉著瞄準每個目標，最後成功締造台灣射擊歷史。

李孟遠

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