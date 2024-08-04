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奧運》潘政琮第18洞雙柏忌 掉出領先群

2024/08/04 05:30

俞俊安（特派記者王元鴻攝）

〔特派記者王元鴻／巴黎報導〕潘政琮昨在巴黎奧運男子高爾夫第三回合，一開賽雖在第2洞花了3推賠掉1桿，隨即在後2洞連續抓鳥，只可惜轉場後手感不佳，第15洞雖然打下1鳥，但在第18洞苦吞雙柏忌，三回合總計206桿，掉出領先群。

潘政琮第三回合以72桿作收。（特派記者王元鴻攝）

今年是潘政琮第三度參加奧運，2016年里約奧運高爾夫重返奧運，小潘恭逢其盛，最終並列第30名。東京奧運則是驚奇拉尾盤，尤其延長賽大戰世界一流高手，為台灣贏得有史以來的第一面奧運高爾夫銅牌。

小潘表現漸入佳境，第一回合繳出69桿並列21名，次輪飆出65桿，以低於標準桿8桿的134桿並列第5，保有爭取獎牌的機會。

台灣另一選手俞俊安，第三回合表現手感回溫，只可惜在第13洞打下水花了7桿，毀了原本有起色的成績，以高於標準桿1桿，成績進步到並列46名，他說:「這個回合旗位比較困難一點，都在邊邊角角，我覺得開球和推桿都比前兩天好一點點，第13洞可能判斷有點失誤打下水，覺得滿可惜的。」俞俊安前9洞打下3鳥、1柏忌，因13洞多賠3桿，繳出72桿。

首次參加奧運的俞俊安覺得奧運比賽氣氛很好，能代表國家出賽意義重大，和一般的巡迴賽很不一樣，「能夠為台灣而戰的感覺很好。」今天最後一回合，俞俊安表示，看球場的狀況，如果有機會就會全力搶攻，希望爭取更好的成績，賽後他多練了一下推桿才收操。

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