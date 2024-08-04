奧運》林郁婷拉開與惡的距離 今17點搶4強

林郁婷（左）專注面對拳擊場上的敵人，今力拚晉級獎牌戰。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君、楊綿傑、劉宛琳、陳政宇／連線報導〕台灣拳后林郁婷今天下午5點將在巴黎奧運拳擊女子57公斤級8強戰登場，儘管她無端捲入的性別爭議持續延燒，但國際奧會（IOC）昨再度發聲力挺，並質疑國際拳總（IBA）檢測的可信度，台灣也有她的母校文化大學送暖，宣布已聘她為文大體育系專任助理教授。

IBA操弄假消息

淪兩勢力權鬥祭品

林郁婷和阿爾及利亞拳擊女將凱莉芙，都因去年3月世錦賽遭IBA未公開的檢測結果片面認定取消資格後，在本屆奧運成為作家J.K.羅琳等各界攻擊箭靶。IBA除聲援凱莉芙16強賽的義大利棄賽對手卡里妮，且發予5萬美元獎金，還二度發聲明重申林郁婷和凱莉芙不符合參賽資格，並譴責IOC未保護女性選手。IOC則由發言人亞當斯予以反擊，「目前對這兩名運動員的攻擊全出自IBA的武斷決定，而這項決定未經任何正當程序。」

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在紛擾聲中，凱莉芙昨晚已在66公斤級8強賽出賽，今天輪到林郁婷迎戰保加利亞的卡梅諾娃，也是她去年世錦賽8強戰的手下敗將，而保加利亞奧會已向IOC提出抗議。

國內聲援不斷

母校聘任助理教授

林郁婷為專心備戰，16強賽後已婉拒大批外媒訪問，國內則持續予以聲援，國民黨立委許宇甄就批評羅琳在性別議題上是「麻瓜」、危險的歧視者，已成真實世界的佛地魔；民進黨立委王定宇認為，英國訂有反歧視法規，在尊重林郁婷意願的前提下，可對這些性別歧視言語提起法律動作，要求政府全力協助。

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