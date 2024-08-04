台灣首牌 李孟遠射擊奪銅

台灣射擊好手李孟遠首次站上五環殿堂，昨在男子定向飛靶資格賽射出平奧運紀錄的124分，最後射下一面銅牌，是台灣代表團本屆奧運第一面獎牌。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕首度站上五環殿堂的射擊好手李孟遠，昨天在男子定向飛靶資格賽打出平奧運紀錄的一二四分，最後射下一面銅牌，這是台灣代表團本屆奧運獎牌榜上第一面獎牌，也是台灣史上首面奧運射擊獎牌，彌足珍貴。

李孟遠去年杭州亞運獲得第五名，亞錦賽也摘下銅牌，成為繼一九八八年蔡白生之後首位獲得奧運定向飛靶參賽門票的選手。

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李孟遠資格賽五個回合表現穩定，僅在第二輪射丟一個，與美國選手普林斯、義大利卡桑德羅同以一二四分追平奧運紀錄，也改寫他自己保持的全國紀錄一二三分。

李孟遠經過加射後以第三名晉級，是六位決賽選手中唯一來自亞洲，決賽他依舊表現沉穩，一路挺進到第五階段，最終以四十五分獲得銅牌，美國兩大射手漢考克、普林斯包辦金、銀牌。

麟洋配今晚決戰中國組合搶金

羽球方面，東京奧運攜手奪冠的「黃金男雙」李洋／王齊麟，已締造奧運跨屆十一連勝，距離衛冕成功就差一勝，今晚金牌戰將對決世界排名第一的中國組合梁偉鏗／王昶，雙方生涯對戰四次各拿二勝，勢均力敵。

李洋／王齊麟將挑戰奧運史上首對衛冕男雙金牌的組合，面對決賽，兩人都表示要好好享受比賽，盡力打出該有的表現，，專注當下最重要。

無端捲入性別爭議的「台灣拳后」林郁婷，今天下午五點她將在女子五十七公斤級八強賽對決保加利亞選手卡梅諾娃。林郁婷去年世錦賽曾擊敗卡梅諾娃，只要獲勝就確定至少有銅牌。

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