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奧運》3度搶牌夢碎 周天成哽咽了

2024/08/04 05:30

周天成昨在巴黎奧運羽球男單8強，遭印度年輕好手森逆轉，連3屆奧運8強止步。 （特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕台灣一哥周天成昨在巴黎奧運羽球男單8強以21：19、15：21、12：21遭印度年輕好手森逆轉，連3屆奧運8強止步，雖追平個人最佳成績，但沒能為台灣奪牌仍讓他感到遺憾。

周天成（左）在巴黎奧運羽球男子賽事止步八強，物理治療師高敏珊（右）在一旁安慰他。（特派記者陳志曲攝）

戰勝癌症病魔 重回球場

34歲的周天成今年1月在泰國公開賽奪冠後，公布罹癌消息，但他戰勝病魔重返賽場，激勵不少病友。這次巴黎奧運，小天在小組賽首戰碰上墨西哥好手賈瑞多，他在2015年差點因橫紋肌溶解症離世，兩名生命鬥士歷經大病後站上奧運最高殿堂，展現出奧林匹克精神，令人動容。

先盛後衰 連3屆8強止步

周天成在16強拍下日本好手奈良岡功大，可惜8強戰先盛後衰，無緣再創新猷。他表示，雙方表現都很好，只是對方速度較快，很難在網前找到機會，「不管怎樣，我都告訴自己，要抓好每1分，即使艱難也要盡力去做。」

遭印度好手逆轉留憾

身為國家隊老大哥，周天成小組賽獲勝時激動握拳吶喊，希望用勝利帶動台灣代表團士氣。

只是這回自己沒能再繼續往前，一向正面的他也罕見露出沮喪表情，他哽咽地說：「站上奧運賽場，這是所有台灣男單的夢想、目標，我很想要幫大家拿牌，真的很遺憾。」

一路陪伴周天成的物理治療師高敏珊，這次奧運成為外媒關注焦點，小天說：「非常感謝她，不管什麼事都照顧我，場上、場下最累的是她，無時無刻成為我最好的後盾，她真的辛苦了。」

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