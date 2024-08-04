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奧運》吞止痛藥上陣 雷千瑩16強止步

2024/08/04 05:30

雷千瑩昨吞止痛藥上場，在巴黎奧運射箭女子個人16強戰，敗給南韓全勳英。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕帶傷上陣的射箭老將雷千瑩，昨在巴黎奧運女子個人16強戰以4：6敗給南韓全勳英，無緣8強，僅追平個人最佳成績。

和全勳英激戰到最後1局

34歲的雷千瑩在2016年里約奧運和譚雅婷、林詩嘉攜手摘下女團銅牌。這次和年輕好手邱意晴、李彩綺搭檔出征，女團在8強敗給南韓，混雙和戴宇軒合作，在16強戰和南韓隊鏖戰到加射才落敗。

雷千瑩昨和全勳英激戰到最後1局，最後一箭只射出7分，本屆3個項目都栽在南韓手上。她認為，對手在資格賽展現出色的穩定性，但進入決賽一切都還有變數，「決賽場的張力跟比賽氛圍，其實大家都有機會，只能說可惜啦！好幾次都差那麼一點點，但差一點就差很多。」

身為老將，雷千瑩不免被問到退休話題，她透露，其實左手肘在5月底就出現韌帶、肌腱傷勢，包含6月土耳其的奧運資格賽和奧運的每一戰，都是吞止痛藥才能上場。

「可惜沒能吃到最後一刻」

雷千瑩表示，雖然意志力夠堅強，沒讓外界發現她的傷勢，但不諱言，長期訓練、出賽，身體不一定能負荷，至於下一步她還要再思考。她不改幽默地笑說，「應該是最後一天吃止痛藥了，可惜沒能吃到最後一刻。」

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