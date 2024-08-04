奧運》喬帥生涯金滿貫 只差最後一步

塞爾維亞喬科維奇勇闖巴黎奧運網球男單決賽，「生涯金滿貫」就差最後一步。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕37歲塞爾維亞老將喬科維奇昨以6：4、6：2再挫義大利的穆塞蒂，勇闖巴黎奧運網球男單決賽，「生涯金滿貫」就差最後一步，今晚將與21歲西班牙新星艾卡拉茲爭金。

5度角逐奧運僅摘銅

「我在這運動取得許多成就，但從未進入奧運決賽，所以非常興奮。」喬科維奇如釋重負，獲勝當下倒在紅土慶賀，「我等待這一刻將近20年，希望給塞爾維亞人民及世界各地球迷帶來歡樂。」大滿貫24冠的喬帥，5度角逐奧運僅在2008年北京男單得銅，如今總算突破，「無論週日發生什麼，為我的國家首次獲得更高成色獎牌，都是種巨大的自豪、榮譽和幸福。」

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決戰最嫩艾卡拉茲

本屆男單金牌戰未演先轟動，將由決賽最老的喬科維奇強碰最年輕的艾卡拉茲，兩人生涯對戰以3勝3負平分秋色，也重演3週前溫網爭冠好戲，喬帥迫不及待雪恥，成為第5位「生涯金滿貫」球星，即集滿四大賽與奧運金牌，不讓葛拉芙、阿格西、納達爾、小威廉絲專美於前。

本屆奧運重返羅蘭加洛斯，艾卡拉茲6月首度在法網封王，如今奧運處女秀再殺入金牌戰，展現「三巨頭」接班人實力，他只差一勝就跟上2008年同胞前輩納達爾腳步，榮膺第二位同賽季包辦奧運金牌、法網和溫網雙料大滿貫的男人。

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