曾頌恩打臉教頭 兄弟大巨蛋7連勝

南韓女歌手泫雅（右）昨大巨蛋賽後演唱，吸引破例行賽紀錄的3萬4506人入場。（記者林正堃攝）

敲雙安2打點 賽後落淚

曾頌恩獲選單場MVP。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中信兄弟「魚住」曾頌恩昨敲雙安並貢獻2分打點獲選單場MVP，加上投手群聯手封鎖富邦悍將打線，最終兄弟就以5：0完封勝悍將，在大巨蛋豪取7連勝，賽後曾頌恩忍不住落淚，「終於打回分數釋放壓力。」

曾頌恩在首局敲安，打下勝利打點，6局下再擊出1分打點安打，一掃近期陰霾，兄弟總教練平野惠一透露，「魚住近況不好一直被我唸，這場算是打臉我了吧，這是好事，希望他能有更多成長。」

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曾頌恩表示，這兩天賽前打擊會議都被平野唸，因為近幾場每當二壘有人，教練團下達反方向攻擊護送跑者進佔三壘的戰術，他都打成游擊滾地球，形成無效擊球，這場能打回分數當然是最好的。

艾士特無失分奪第9勝

兄弟洋投艾士特先發5局只用精簡的68球，被敲2安無失分拿下本季第9勝，再靠吳俊偉、蔡齊哲、王凱程、陳琥接力各投1局沒掉分順利守成，平野指出，艾士特這幾天感冒，但依舊堅持上場投球並順利完成任務，這樣的精神充分感染隊友。

3萬4506名球迷攻蛋 泫雅助票房寫例行賽新高

大巨蛋昨湧入破例行賽紀錄的3萬4506名球迷，南韓女歌手泫雅賽後演唱讓全場沸騰，平野說，「可能有賽後演唱會才有這麼多球迷，很開心看到球員有好表現，讓更多人喜歡棒球，下次還會再進場。」

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