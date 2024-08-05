陳念琴爭決賽門票︰金牌才是我要的

陳念琴前進4強賽。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕「抗癌女鬥士」陳念琴昨在巴黎奧運拳擊女子66公斤級8強戰，以5：0擊退烏茲別克哈米多娃，闖進4強，至少進帳銅牌，將和中國好手楊柳爭奪金牌戰門票。

吳詩儀和陳念琴「吳琴戰隊」接連進帳奧運獎牌。（特派記者陳志曲攝）

27歲的陳念琴生涯3度叩關奧運，她在里約奧運16強止步，上屆東京奧運進入8強，無緣站上頒獎台，今年前進花都，她直言，目標要至少拿回一面獎牌。

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陳念琴在首輪擊退多明尼加好手賀南德茲，16強戰完封去年泛美運動會金牌、巴西女將桑多絲，連2屆挺進8強。陳念琴昨和烏茲別克女將哈米多娃交鋒，但對手也不太好惹，她曾在亞錦賽摘下1金、1銀，去年奪下世錦賽銅牌。

即便如此，陳念琴依舊以5：0輾壓對手，她表示，這名烏茲別克女將實力非常堅強，能完成比賽是很享受的事情。目前已保底銅牌，但陳念琴霸氣地說：「我要的不只是銅牌，我想繼續往前，金牌才是我要的。」

陳念琴4強戰將到法網球場羅蘭加洛斯出賽，碰上中國亞運金牌楊柳，兩人去年在杭州亞運曾過招，當時楊柳在4強擊敗陳念琴，最後摘下亞運金牌，陳念琴說：「我們交手過很多次，她有她的技術，我也有我的技術，保留到擂台上去完成。」

去年杭州亞運前才加入陳念琴團隊的吳詩儀，昨在4強戰以0：5敗給中國楊文璐，以銅牌作收。揮別受傷、換教練等低潮，吳詩儀第2度參與奧運就奪牌，她說：「是拿到牌了，但還是想幫大家換個顏色。」

「想幫大家換個顏色」

吳詩儀奪銅有遺憾

吳詩儀和陳念琴組成「吳琴戰隊」，彼此相互扶持，她笑說，「是她扶持我比較多，因為我比較沒自信，念琴都會鼓勵我說，我們一定可以的。」這次以銅牌作收，但吳詩儀表示，接下來的亞運、奧運會續戰，拳擊讓她很享受，想繼續下去。

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