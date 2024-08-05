晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

陳念琴爭決賽門票︰金牌才是我要的

2024/08/05 05:30

陳念琴前進4強賽。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕「抗癌女鬥士」陳念琴昨在巴黎奧運拳擊女子66公斤級8強戰，以5：0擊退烏茲別克哈米多娃，闖進4強，至少進帳銅牌，將和中國好手楊柳爭奪金牌戰門票。

吳詩儀和陳念琴「吳琴戰隊」接連進帳奧運獎牌。（特派記者陳志曲攝）

27歲的陳念琴生涯3度叩關奧運，她在里約奧運16強止步，上屆東京奧運進入8強，無緣站上頒獎台，今年前進花都，她直言，目標要至少拿回一面獎牌。

陳念琴在首輪擊退多明尼加好手賀南德茲，16強戰完封去年泛美運動會金牌、巴西女將桑多絲，連2屆挺進8強。陳念琴昨和烏茲別克女將哈米多娃交鋒，但對手也不太好惹，她曾在亞錦賽摘下1金、1銀，去年奪下世錦賽銅牌。

即便如此，陳念琴依舊以5：0輾壓對手，她表示，這名烏茲別克女將實力非常堅強，能完成比賽是很享受的事情。目前已保底銅牌，但陳念琴霸氣地說：「我要的不只是銅牌，我想繼續往前，金牌才是我要的。」

陳念琴4強戰將到法網球場羅蘭加洛斯出賽，碰上中國亞運金牌楊柳，兩人去年在杭州亞運曾過招，當時楊柳在4強擊敗陳念琴，最後摘下亞運金牌，陳念琴說：「我們交手過很多次，她有她的技術，我也有我的技術，保留到擂台上去完成。」

去年杭州亞運前才加入陳念琴團隊的吳詩儀，昨在4強戰以0：5敗給中國楊文璐，以銅牌作收。揮別受傷、換教練等低潮，吳詩儀第2度參與奧運就奪牌，她說：「是拿到牌了，但還是想幫大家換個顏色。」

「想幫大家換個顏色」

吳詩儀奪銅有遺憾

吳詩儀和陳念琴組成「吳琴戰隊」，彼此相互扶持，她笑說，「是她扶持我比較多，因為我比較沒自信，念琴都會鼓勵我說，我們一定可以的。」這次以銅牌作收，但吳詩儀表示，接下來的亞運、奧運會續戰，拳擊讓她很享受，想繼續下去。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。